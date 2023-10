Noch immer gibt es keine regulären Chipkarten-Tickets für die Schülerinnen und Schüler in Essen.

Verzögerung Tausende Schoko-Tickets in Essen abgelaufen: Was nun?

Essen. Wochen nach Beginn des Schuljahres warten fast 32.000 Schüler weiter auf das reguläre Ticket für Bus und Bahn. Die Ruhrbahn erklärt das Vorgehen.

Zehn Wochen nach dem Start des laufenden Schuljahres haben knapp 32.000 Schülerinnen und Schüler immer noch kein reguläres, neues Schokoticket. Die Ruhrbahn hatte im August, als das neue Schuljahr begann, als Ersatz so genannte Berechtigungsscheine in A4-Format an alle betroffenen Haushalte verschickt. Diese Zettel dienen auch weiter als Ticket und müssen bei Kontrollen vorgezeigt werden.

Das Schokoticket hat seit August eigentlich ausgedient – das neue, kommende Schülerticket ist ein vergünstigtes Deutschland-Ticket, man darf damit also bundesweit unterwegs sein.

Die Verzögerung bei der Herstellung der neuen Schülerticket-Chipkarten begründet die Ruhrbahn mit der bundesweit hohen Nachfrage nach dem Deutschland-Ticket, die nicht nur die gesamte Branche vor Herausforderungen stelle, sondern auch die Halbleiter-Industrie, die die Chips fertigt, die in die Tickets eingelassen sind.

Die Ersatz-Tickets aus Papier sind seit Ende September abgelaufen

Die Fahrberechtigungs-Scheine aus normalem Papier sind am 30. September abgelaufen. Viele Familien fragen sich jetzt, wenige Tage vor Ablauf der Herbstferien: Fährt mein Kind ab Montag, 16. Oktober, dem ersten Tag nach den Herbstferien, schwarz? Sylvia Neumann, Sprecherin der Ruhrbahn, klärt auf: Die im Sommer ausgestellten Scheine bleiben gültig, auch wenn sie abgelaufen sind. „Im VRR haben alle Schülerinnen und Schüler, die noch kein reguläres Ticket mit Chipkarte haben, keine Probleme.“ Die Ersatz-Scheine seien nur außerhalb des VRR-Gebiets von Bedeutung. Wer deutschlandweit fahren will, müsse sich einen neuen Ersatz-Schein ausdrucken – auf der Internet-Seite der Ruhrbahn gibt es unter der Funktion „Tickets“ einen entsprechenden Knopf. Wer ihn anklickt und Kundennummer sowie das Geburtsdatum des Ticket-Inhabers angibt, könne sich problemlos eine neue Bescheinigung erstellen, die für Fahrten außerhalb des VRR-Gebiets benötigt wird.

Auf diesen Umstand will die Ruhrbahn alle betroffenen Haushalte noch vor Ablauf der Herbstferien informieren. Mit der verspäteten Ausgabe der regulären Chipkarten-Tickets sei ab Mitte November zu rechnen, kündigt Sylvia Neumann an.

