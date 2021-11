Tausende Menschen erreicht: Suchthilfe Essen im Dauereinsatz

Essen. In einem Brief an den Essener Stadtrat hat die Suchthilfe eine Bilanz ihrer Arbeit gezogen. Helfer von der Hoffnungstraße haben viel geleistet.

Anlässlich des „Aktionstag Suchtberatung“ hat die „Suchthilfe Essen direkt“ in einem Brief an alle Mitglieder des Stadtrates eine Bilanz ihrer Arbeit gezogen. So wolle man verstärkt „auf die unverzichtbare Hilfe der Suchtberatungsstellen für suchtgefährdete und abhängigkeitskranke Menschen sowie deren Angehörige hinweisen“, machte Suchthilfesprecher Frank Langer deutlich.

Da das vergangene Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen besonderen Herausforderungen nicht repräsentativ war, hat die Gesellschaft von der Hoffnungstraße ihre Zahlen für 2019 veröffentlicht.

Demnach hat die Beratungsstelle insgesamt 2939 Menschen erreicht. 1979 waren Männer und 960 Frauen. 765 Betroffene konnten in eine Therapie beziehungsweise in eine Behandlung mit dem Ziel einer Abstinenz vermittelt werden.

359 Veranstaltungen mit 4673 Teilnehmern auf die Beine gestellt

Die Fachstelle für Suchtprävention hat im selben Zeitraum 359 Veranstaltungen mit 4673 Teilnehmern auf die Beine gestellt. 1894 davon waren Kinder oder Jugendliche.

Neben dem Angebot „fair/play vernetzt“ mit direkten Hilfen für problematisch oder pathologisch Glücksspielende und deren Angehörige sowie der Anlaufstelle „Basis“, die nicht nur drogenkonsumierenden Jugendlichen, sondern auch deren oft ratlosen Eltern Hilfen anbietet, profitierten in Essen etwa 850 Betroffene von einer Substitutionsbehandlung und der begleitenden psychosozialen Betreuung.

In 2020 hat die Suchthilfe trotz widriger Umstände ihre medizinischen Hilfen und andere Versorgungsangebote ausgebaut. So wurden die Öffnungszeiten der Tagesaufenthalte ausgedehnt und das Personal für Streetwork merklich aufgestockt. „Die Suchthilfe hatte keinen Tag geschlossen“, betont Langer.

Suchthilfe als Daseinsfürsorge und öffentliche Investition

In ihrem Brief machen die Verantwortlichen deutlich, dass die ambulante Suchthilfe negative individuelle und soziale Folgen als auch Eskalationen vermeide, die sich häufig aus der Abhängigkeit ergeben. Sie sei Daseinsfürsorge aber auch eine öffentliche Investition, die sich nicht zuletzt finanziell lohne: Ein investierter Euro vermeide Ausgaben in Höhe von 28 Euro.

Vergleichbar wirke die vorbeugende Arbeit. Suchtgefährdungen oder Abhängigkeitserkrankungen und die damit einhergehenden hohen Kosten sollen möglichst früh abgewendet werden - und damit viel Leid.

