Tauben verenden: Essener Tierretter zeigen Autobahn GmbH an

Der Essener Tierschützer Dustin Tanallari hält unter der Theodor-Heuss-Brücke an der A44-Auffahrt Überruhr eine junge Taube in der Hand. Nachdem er in den Hohlkästen der Brücke immer wieder qualvoll verendete Tauben entdeckte, wurde Strafanzeige gegen die Autobahn GmbH erstattet.