Tauben eingepfercht - Transporter mit toten Tieren gestoppt

Die in Essen entdeckten Tauben waren in zu engen Käfigen zusammengepfercht.

Essen. Die Polizei Essen hat einen Transporter gestoppt. Dabei entdeckten Beamte Käfige, in denen Tauben ohne Futter und Wasser zusammengepfercht waren.

Die Polizei hat in Essen-Bergeborbeck einen rumänischen Transporter kontrolliert und dabei rund 70 Tauben entdeckt, die auf engstem Raum in Käfigen zusammengepfercht waren. Einige der Tiere waren bereits verendet. Sie hatten weder Futter noch Wasser.

Wie die Behörde am Montag berichtete, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Altenessen am frühen Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr an der Neustraße das Fahrzeuggespann. Dabei stießen sie auf die drei Käfige. Die überlebenden Tauben wurden einem Züchter übergeben, der die Tiere nun versorgt.

Der 43-jährige Fahrer des Lastwagen gab sich ahnungslos. Er habe von seiner Fracht nichts gewusst. Die Polizei stellte seine Personalien fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Fahrt fortsetzten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

