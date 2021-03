Tatort Handy-Shop: Essener Kaufmann überwältigt Einbrecher

Essen. Tatort Handy-Shop: Ein Geschäftsmann in der Essener Innenstadt hat einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgehalten.

Ein Ladenbesitzer in der Essener Innenstadt hat Donnerstagabend (11. März) einen Ladendieb auf frischer Tat erwischt. Der 49 Jahre alte und bereits mehrfach vorbestrafte Tatverdächtige sollte am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden, heißt es im Polizeibericht.

Die Tat ereignete sich gegen 21.45 Uhr am Kornmarkt. Der Geschäftsmann (30), Inhaber eines Handy-Shops, vernahm ein lautes Klirren. Gemeinsam mit einem Zeugen (21), so berichtet die Polizei, habe er den mutmaßlichen Einbrecher dingfest gemacht,bis die alarmierte Polizei am Tatort eintraf.

Die Nacht verbringt der Tatverdächtige (49) im Polizeigewahrsam

Vermutlich hatte der Tatverdächtige mit einem Nothammer die Scheibe des Geschäfts ein und nach Beute gesucht. Die Polizeibeamten nahmen den Eindringling vorübergehend fest. Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam.

Freitagmorgen wurde der 49-Jährige von Beamten des Einbruchkommissariats vernommen. Er habe schon einige Zeit seines Lebens hinter Gittern verbracht, heißt es. Vor allem mit Betäubungsmitteln, so die Polizei, scheint er häufiger in Berührung zu kommen.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.