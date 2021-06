Fotofahndung Taschenklau in Essen: Bundespolizei fahndet nach Dieb

Essen. Ein Unbekannter hat einem Reisenden im Essener Hauptbahnhof eine Tasche gestohlen. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Mann.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera des Essener Hauptbahnhofs fahndet die Bundespolizei nach einem Dieb.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Bundespolizei wenden. Foto: Bundespolizei

Der Unbekannte soll am 2. Januar gegen 21.45 Uhr auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 11 und 12 einem Reisenden die Tasche gestohlen haben. Darin befanden sich Kleidungsstücke, Elektrogeräte und Lebensmittel. Der Gesuchte stieg mit seiner Beute in die S9 in Richtung Wuppertal.

Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine Brille und eine dunkle Daunenjacke. Wer den Verdächtigen erkennt oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, sollte sich an die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder an jede andere Bundespolizeidienststelle wenden.

