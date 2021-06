Eine Tankstelle in Bergeborbeck ist in der Nacht auf Montag überfallen worden. Doch der Täter brach sein Vorhaben ab.

Raubversuch Tankstellen-Raub in Essen missglückt: Täter auf der Flucht

Essen. Der Täter ist auffällig dick, hatte ein langes Messer dabei, und nur dank eines Zufalls musste der Räuber seinen Überfall-Versuch abbrechen.

Die Essener Polizei sucht aktuell einen Tankstellen-Räuber. Er hatte in der Nacht auf Montag, 14. Juni, versucht, eine „Markant“-Tankstelle in Bergeborbeck an der Bottroper Straße zu überfallen. „Mit einer langen Hieb- oder Stichwaffe bedrohte er die Kassiererin und forderte Bargeld“, berichtet die Polizei.

Doch plötzlich ließ der Kriminelle von der Frau ab - womöglich, weil eine Streife zufällig vorbeifuhr. Der Täter flüchtete ohne Beute in nordwestliche Richtung in die Cathostraße. Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Der Flüchtige ist Mitte 20 und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Es soll sich um einen Deutschen mit beleibter Statur handeln, etwa 130 kg schwer oder mehr. Bekleidet war er mit einer braunen Schirmmütze, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer kurzen grauen Hose. Die Polizei sucht dringend Zeugen: Hinweise an 0201/829-0.

