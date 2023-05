Kriminalität Tankstelle in Essen ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Essen. Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Essen ist die Polizei auf Hinweise angewiesen. Betroffen ist eine Tankstelle im Essener Westen.

Die Tankstelle an der Frohnhauser Straüe, Ecke Lüneburger Straße im Stadtteil Frohnhausen ist am Dienstag (16. Mai) überfallen worden. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Die beiden Täter konnten unerkannt entkommen.

Sie waren nach Polizeiangaben mit einer Schusswaffe in den Verkaufsraum der Tankstelle getreten, hatten den Mitarbeiter (23) bedroht, forderten Bargeld und Zigaretten. Der zweite Täter hatte ein Messer dabei.

Ihre Beute verstauten die Täter in einer schwarzen Sporttasche, flüchteten zu Fuß in Richtung Dahnstraße. Der Tankstellen-Mitarbeiter blieb unverletzt. Kunden waren keine vor Ort.

Die Polizei sucht dringend Zeugen

Die Täter werden so beschrieben: Täter 1 ist männlich, 18 bis 25 Jahre alt, kurze, geschorene Haare, schwarze Kappe mit silbernem Emblem, schwarze Sportjacke mit jeweils einem Streifen auf den Ärmeln.

Täter 2: Ebenfalls etwa 18 bis 25 Jahre alt, grauer Pullover, darüber schwarze Weste mit Kapuze, schwarze Trainingshose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle, Schal oder Mundschutz.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zu den beiden gesuchten Männern machen können. Hinweise an 0201/829-0.

