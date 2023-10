Die Kult-Formation „Tangerine Dream“ macht auf ihrer Deutschlandtour Station in der Essener Lichtburg.

Konzert „Tangerine Dream“: Kultband kommt in die Essener Lichtburg

Essen. „Tangerine Dream“ war schon bei den Essener Songtagen 1968 dabei. Nun kommt die Band mit neuen Songs in die Lichtburg. Was das Publikum erwartet.

Neben Kraftwerk aus Düsseldorf zählt die Berliner Formation „Tangerine Dream“ zu den ältesten und wichtigsten Vertretern der experimentellen, elektronischen Pop-Musik. Auf ihrer großen Deutschland-Tour macht die Band am Dienstag, 24. Oktober, 20 Uhr, in der Essener Lichtburg Station.

Mit dem Einsatz von Synthesizern bereits in den frühen 1970er Jahren begründete „Tangerine Dream“ mit ihrer „kosmischen Musik“ die mit elektronischen Sounds experimentierende „Berliner Schule“. WAZ-Mitarbeiter Bernd Schuknecht sprach vor dem Auftritt in Essen mit Thorsten Quaeschning, seit dem Tod von „Tangerine Dream“-Gründer Edgar Froese 2015 der musikalische Kopf der Gruppe, über den auf über 30 Plattenveröffentlichungen basierenden Legenden-Status und die stete Innovationskraft.

Essener Songtage: „Tangerine Dream“ stand damals auf einem Plakat mit „Pink Floyd“

Anders als „Kraftwerk“ setzt „Tangerine Dream“ nicht auf die pure Statusverwaltung, sondern treibt fortwährend eine musikalische Weiterentwicklung voran. 1968, in der ganz frühen Historie der ein Jahr zuvor von Edgar Froese gegründeten Gruppe, war „Tangerine Dream“ erstmals in Essen. Anlass waren die renommierten Essener Songtage, zu denen damals bis zu 40000 Fans kamen.„Ich bin erst 2005 zu „Tangerine Dream“ gekommen, war also damals bei dem Festival noch nicht dabei. Aber ich empfinde es als Würde und Ansporn gleichermaßen, dass „Tangerine Dream“ als Mit-Weg-Bereiter der psychedelischen Musik damals etwa mit „Pink Floyd“ auf einem Plakat stand“, sagt Thorsten Quaeschning.

Der Keyboarder und Mastermind der Gruppe findet an dem Status einer sogenannten Legende zunächst mal nichts Anrüchiges. Aktuell besteht das Quartett ferner aus Hashiko Yamane (Cello, Geige), Ulrich Schnauss (Synthesizer) und Paul Frick (Synthesizer) und fühlt sich hinsichtlich musikalischer Konzeption und Philosophie noch immer Edgar Froese, eng verbunden, der von Haus aus bildender Künstler war und eine Freundschaft mit Salvador Dàli pflegte.

„Wir wollen helfen, den Kopf frei zu bekommen, um die Probleme der Welt anzugehen“

Die mitunter elegisch, sphärischen Soundcollagen der Band haben zweifellos meditativen Charakter. „Doch liefern wir nicht den Soundtrack für einen gepflegten Eskapismus. Vielmehr wollen wir helfen, den Kopf frei zu bekommen, um die Probleme der Welt losgelöst von standardisierten Lösungsmodellen anzugehen“, so Quaeschning.

Ältere Fans wissen, was auf sie zukommt, denn der erste Teil des Konzerts bleibt dem klassischen Katalog der Virgin-Jahre vorbehalten. Ein jüngeres Publikum wird mit elektronischer Musik jenseits einer Computer-generierten Rhythmik konfrontiert. „Die Musik ist nicht tanzbar, aber jüngere Menschen werden die Musik bisweilen wiedererkennen, denn so haben wir zum Beispiel 35 Stunden Musik für das Computerspiel Grand Theft Auto 5 aufgenommen, das noch heute mit Begeisterung, nicht zuletzt auch wegen der Musik, gespielt wird“, verrät Quaeschning.

Live-Auftritt endet mit einer Echtzeit-Komposition

„Tangerine Dream“ fühlt sich nach wie vor auf der Bühne wohl. „Im zweiten Programmteil unseres „From Virgin to Quantum Years 2023“-Konzerts nutzen wir dann den „Raum“ zur Improvisation, kommunizieren in Echtzeit, schichten Soundlagen übereinander, bis sich tatsächlich bei uns allen ein tiefes Glücksgefühl einstellt“, verrät Quaeschning. Dem Publikum ist dieses Gefühl natürlich auch zu wünschen.

Tickets gibt es telefonisch unter 040 413 22 60 und online: www.kj.de und tickets@kj.de

