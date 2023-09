Tagesbruch am Baldeneysee: Weg nahe Heimliche Liebe gesperrt

Essen. Fußgänger, die zur Ruine Isenburg gehen, müssen aufpassen: Wegen eines Tagesbruchs hat die Stadt Essen Wege gesperrt. Welche Route sie empfiehlt.

In einem Waldteil am „Wirtshaus zur Heimlichen Liebe“ am Baldeneysee ist es zu einem Tagesbruch gekommen. Wie die Stadt mitteilt, sind deshalb die Wegeverbindungen in Richtung Ruine Isenburg bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Die Wege wurden abgesperrt.

Spaziergänger sollen offizieller Baldeneysteig-Route folgen

Fußgänger und Fußgängerinnen, die auf dem Baldeneysteig unterwegs sind, sollen möglichst den offiziellen Verlauf des Baldeneysteigs nutzen, der unterhalb der Ruine verläuft.

Die Stadt hat angekündigt, schnellstmöglich Untersuchungen der entsprechenden Stelle vorzunehmen, um notwendige Maßnahmen zur Wiederherstellung des Weges zu ergreifen.

