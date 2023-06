Das sind Essens süßeste Hunde: Schickt uns Eure Fotos

Louis, Emily, Filou und Festus leben in Essen.

Essen. Heißt Ihr Hund Stauder oder RWE? Sieht er aus wie sein Herrchen? Auch, wenn nicht: Wir wollen ihn sehen. Über 40 Fotos sind schon angekommen.

Es gibt insgesamt 26.000 Hunde in ganz Essen. Am Sonntag, 4. Juni, ist „Tag des Hundes“. Wir wollen das feiern – mit Ihnen.

Das wollen wir tun und dafür brauchen wir Ihre Hilfe: Schicken Sie uns ein Foto Ihres Hundes und die dazugehörige Geschichte an redaktion.stadtteile-essen-waz@funkemedien.de. Die besten wollen wir veröffentlichen.

Laut Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V. leben rund 10,6 Millionen Hunde in deutschen Haushalten, 26.000 Hunde sind in Essen gemeldet. Sie sorgen für mehr Bewegung, was der Gesundheit ihrer Halter zugutekommt.

Essener: Warum ist Ihr Hund der beste Gefährte?

Essens süßeste Hunde Essens süßeste Hunde Wilma Foto: Romina

Essens süßeste Hunde Lilly Foto: Bhs

Essens süßeste Hunde Bizkit Foto: Kollenberg

Essens süßeste Hunde Stella Foto: Vo

Essens süßeste Hunde Ben Foto: Schlaak

Essens süßeste Hunde Bobby Foto: Kopper

Essens süßeste Hunde Zeus Foto: Ch

Essens süßeste Hunde Patch Foto: Beyer

Essens süßeste Hunde Nala Foto: Tholen

Essens süßeste Hunde Theo Foto: Spiess / Priat

Essens süßeste Hunde Jonas Foto: Funke

Essens süßeste Hunde Milow Foto: Croes / Privat

Essens süßeste Hunde Maya Foto: Kluge / Privat

Essens süßeste Hunde Tempo kommt aus der Türkei Foto: Rademacher

Essens süßeste Hunde Pünktchen Foto: Forger

Essens süßeste Hunde Cooper Foto: Jule

Essens süßeste Hunde Willy Foto: Hinze

Essens süßeste Hunde Sammy Foto: Klaes

Essens süßeste Hunde Bella Foto: Marius

Essens süßeste Hunde Bine Lu findet, ihr Hund sieht aus wie sie. Foto: Privat

Essens süßeste Hunde Otis und Henry Foto: Teubner

Essens süßeste Hunde Chiko Foto: Chiko

Essens süßeste Hunde Lizzy Foto: Schmidtke / Privat

Essens süßeste Hunde Bennie Foto: Grohnert

Essens süßeste Hunde Henry Foto: Pareick

Essens süßeste Hunde Dolly Foto: Mank

Essens süßeste Hunde Bounty Foto: Tanja

Essens süßeste Hunde Aramis Foto: Kentrup

Essens süßeste Hunde Chikko Foto: Kallbach

Essens süßeste Hunde Pascha Foto: Aslan

Essens süßeste Hunde Haedes Foto: Loco

Essens süßeste Hunde Bella Foto: Graeve

Essens süßeste Hunde Louis, Emily, Filou und Festus Foto: Pok

Essens süßeste Hunde Lotte Foto: Gümüs

Essens süßeste Hunde Floki Foto: Lülsdorf

Essens süßeste Hunde Manfred Foto: Lilalo

Essens süßeste Hunde Dobby Foto: Crämer

Essens süßeste Hunde Pepper Foto: Rogalla

Essens süßeste Hunde Loki und Cleo Foto: Gulba

Essens süßeste Hunde Leela Foto: Arendt

Essens süßeste Hunde Hundetag Essen Foto: Privat

Auch Kinder profitieren von den geselligen Tieren. Kids, die mit Hund aufwachsen, haben laut Verband für das Deutsche Hundewesen eine höhere soziale Kompetenz und lernen schon früh, Verantwortung zu übernehmen.

Zum Tag des Hundes am Sonntag, 4. Juni, wollen wir von Ihnen wissen: Warum ist ihr Hund der beste Gefährte? Schicken Sie uns weiter Ihre Fotos.

