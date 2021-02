Täter ergaunert sich per Online-Banking fremde EC-Karte

Essen. Er schlich sich ins Onlinekonto eines 85-Jährigen, ließ sich eine neue EC-Karte nach Altenessen schicken und hob damit Geld ab: Betrüger gesucht.

Ein unbekannter Mann hat sich per Online-Banking die EC-Karte eines 85-jährigen Bürgers aus Mecklenburg-Vorpommern erschlichen und damit Geld abgehoben. Er kam an die EC-Karte, indem er sich ins Online-Konto des 85-Jährigen hackte, dann die Adresse änderte - und sich die Karte neu an die Adresse in Altenessen, Hövelstraße 69, zuschicken ließ. Mehrfach hob er dann mit der Karte Geld ab. Die Polizei vermutet: „Es besteht der Verdacht, dass er auf diese Art und Weise bereits mehrfach an fremde EC-Karten gelangen konnte.“

Die Polizei sucht nun mit einem Foto aus einem Geldautomaten nach dem mutmaßlichen Betrüger. Hinweise an 0201/829-0.

