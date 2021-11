Tänzer an Essener Realschule: Wie Ballett zu Fußball passt

Rund 80 Schülerinnen und Schüler der Helmut-Rahn-Schule in Essen-Frohnhausen sahen den Tänzerinnen und Tänzern des NRW-Juniorballett beim Proben in der Turnhalle zu.

Essen-Frohnhausen. Das NRW Juniorballett hat eine öffentliche Probe an der Helmut-Rahn-Realschule in Essen-Frohnhausen abgehalten.

Ungewöhnlichen Besuch hatte die Helmut-Rahn-Realschule, die vormals Realschule Essen-West hieß, an der Mülheimer Straße in den letzten Tagen. Zu Gast war das „NRW Juniorballett“ – ein zwölfköpfiges Team junger, hoch begabter Nachwuchs-Tänzer, die zum Theater Dortmund gehören.

Rund 70 bis 80 Schülerinnen und Schüler der Helmut-Rahn-Realschule hatten sich freiwillig gemeldet, um das öffentliche Training des Juniorballetts in der Turnhalle mit anzuschauen – und unter Anleitung der jungen Tänzer ein paar Grundschritte einzuüben. „Das war gar nicht so leicht, aber es interessiert mich, weil man sich vom Ballett bestimmt auch was für den Fußball anschauen kann“, sagt ein 15-jähriger Schüler, der bei RWE in der U16-Mannschaft spielt, auf Leistungsniveau, mit viermal Training pro Woche und zwei Spielen. „Ich dachte, das ist mal ein anderer Sport, und es ist erstaunlich, wie hart die Tänzer arbeiten müssen.“

Die Helmut-Rahn-Realschule Bei der Helmut-Rahn-Realschule handelt es sich um die traditionsreiche Realschule West an der Mülheimer Straße, die seit dem Sommer einen neuen Namen trägt. Die Umbenennung erfolgte, weil sich die Schule stärker mit den Tugenden identifizieren will, für die Rahn nach Meinung der Schule steht: Durchhaltevermögen, auch bei Gegenwind, und unerschütterliche Zuversicht. Es war der Essener Fußballer Helmut Rahn, der 1954 die deutsche Nationalmannschaft bei der WM nach einem 0:2-Rückstand im Finale zum Sieg schoss. Rahn lebte bis zu seinem Tod in Frohnhausen.

Mal was Anderes: Genau das war der Gedanke, den Schulleiterin Rita Williams hatte, als sich ihr die Möglichkeit bot, das NRW-Junior-Ballett für einen Tag nach Frohnhausen zu holen. „Es passt gut zum neuen Namen unserer Schule“, sagt die Pädagogin. „Helmut Rahn steht für Durchhaltevermögen, Biss und Ehrgeiz. Viele Schülerinnen und Schüler sind dem Thema Ballett noch nicht begegnet – es soll für sie Anreiz sein, sich auch mit neuen Phänomenen zu beschäftigen, die für Disziplin und Leistung stehen.“

Ballett-Training ist sehr anstrengend

Tobias Ehinger, Manager des Balletts aus Dortmund, erklärt den Trick, wie professionelle Tänzer das Bein so hoch heben können. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tatsächlich herrscht in der Turnhalle, wo die Tänzer zu dezenter Pianomusik üben, eine konzentrierte Stille. „Das würde ich auch gerne können“, seufzen die Schülerinnen Veronika und Mamal, beide 16 Jahre alt. Auch sie haben zuvor mit den Tänzern ein paar ausgewählte Schritte eingeübt und waren am Ende sehr erstaunt, „wie anstrengend das ist.“

Spitzenschuhe gehören zum Ballett wie der Ball zum Fußballsport. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Während des Trainings erklärt der geschäftsführende Direktor des Theaters Dortmund, Tobias Ehinger, ein paar Grundsätzlichkeiten des Balletts – zum Beispiel, warum die Tänzer ihre Beine so weit in die Höhe strecken können. Der Trick ist folgender: Vorher das Bein drehen, sodass der Fuß nach außen zeigt. „Das liegt daran, dass die Hüftgelenke Kugelgelenke sind.“ Oder Ehinger erklärt, warum den Tänzern bei ihren Pirouetten nicht schwindelig wird: „Man muss mit den Augen einen Punkt in der Ferne fixieren und diesen anschauen. Bei der Umdrehung des Kopfes muss man schnell wieder diesen Punkt ansteuern, dann werden die Augen nicht überfordert, und es setzt kein Schwindel ein.“

Die Tugenden des Essener Fußballers Helmut Rahn

Als sich die Schule in Frohnhausen ihren neuen Namen gab, ging das einher mit einem neuen Projekt-Programm – der Besuch des Balletts zählt dazu. Außerhalb des Unterrichts sollen sich die Schülerinnen und Schüler jetzt regelmäßig mit Themen und Menschen beschäftigen, die für die Tugenden von Helmut Rahn stehen. Dass auch Ballett in gewisser Weise dazuzählt, hat der Besuch aus Dortmund an diesem Tag deutlich gemacht.

