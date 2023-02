Syrische Christen in Essen sind überwältigt von Spendenflut

Die orthodoxe syrische Gemeinde Heiliger Josef von Damaskus sammelte in Essen-Bergerhausen für die Erdbebenopfer in Syrien. Im Bild (v.l.): Diakon Efrem Kuckhoff und die Gemeindemitglieder Reine Bashir und George Almatar

Essen-Bergerhausen. Die syrischen Christen in Essen sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft nach dem Erdbeben. Gebraucht werden Geldspenden für den Transport.

Pullover, Schals und Schuhe, Decken, Jacken und Windelpakete - auf dem Vorplatz der Pax-Christi-Kirche in Essen-Bergerhausen stapeln sich die Kartons und blauen Säcke. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft“, sagt Pfarrer Elias Esber von der orthodoxen Gemeinde des Heiligen Josef von Damaskus. Dutzende Helferinnen und Helfer kümmerten sich darum, die gespendete Kleidung zu sortieren, neu zu verpacken und zu beschriften.

In der Pax-Christi-Kirche stapeln sich Kartons und Säcke mit Spenden. Foto: Katrin Martens

Schnell wird allen klar: Die Mengen an Spenden sind kaum zu bewältigen. In der Pax-Christi-Kirche stapeln sich die Kartons im hinteren Gebäudeteil, die Kinderkleidung lagert rechts vom Altar. Im Vorraum und im Pfadfinder-Heim wird an langen Tischen sortiert: Frauen-, Männer-, Kinderkleidung. Schnell ein Etikett auf Arabisch aufgeklebt, schon wird der nächste Sack ausgeschüttet.

Die syrischen Christen in Essen wollen in Syrien helfen

Den syrischen Christen ist es ein Bedürfnis, in Syrien zu helfen, nicht in der Türkei. Denn die Türkei ist mit dem Flugzeug und Lkw gut zu erreichen. Im vom Bürgerkrieg zerstörten und mit Sanktionen belegten Syrien sieht das ganz anders aus. Die Caritas Flüchtlingshilfe Essen hat es immerhin am Freitag geschafft, 13 Lkw mit Hilfsgütern über die türkisch-syrische Grenze zu bekommen. Sie sind für die Menschen in der Region Afrin bestimmt, dort soll in der syrischen Kleinstadt Dschindires in Kürze eine Küche eingerichtet werden.

Ziel der Helfer ist die Hafenstadt Latakia

Aber die syrischen Gebiete, die unter der Kontrolle der Assad-Regierung stehen, können nicht oder nur mühsam über die Türkei erreicht werden. Was bleibt, ist der Seeweg. Das Ziel der Bergerhauser Hilfsaktion ist die syrische Hafenstadt Latakia. „Es ist eine große Herausforderung“, sagt Diakon Efrem Kuckhoff. Es seien auch viele Gerüchte im Umlauf, was an der türkischen Grenze möglich ist und was nicht.

Die Kirche Pax Christi in Essen-Bergerhausen ist seit 2020 auch Heimat der rum-orthodoxen Gemeinde. Foto: Klaus Micke / FUNKE Foto Services

Pfarrer Elias Esber hat einen Übersee-Container organisiert, in dem die gespendeten Hilfsgüter übers Mittelmeer gebracht werden sollen. Angesichts der Spendenflut ist es allerdings schon früh am Wochenende fraglich, ob ein Container mit den Maßen 12x3x3 Meter ausreichen wird. Die Autos, die vor der Pax-Christi-Kirche ausgeladen werden, kommen aus Dortmund und Münster, aus Köln und sogar aus Belgien. „Es ist genug. Sachspenden nehmen wir ab sofort nicht mehr an“, heißt es am Nachmittag.

Geld wird dringend benötigt

Anfang der Woche ist deutlich: Es muss einen zweiten Container geben. Elias Esber will nun Kontakt zu einer Spedition aufzunehmen. „In Latakia gibt es ein Komitee von allen christlichen Kirchen vor Ort. Sie werden die Hilfsgüter in Empfang nehmen und auf die Katastrophengebiete verteilen“, so der Pfarrer.

Um die nun nötige Logistik finanzieren zu können, bittet die orthodoxe Essener Gemeinde dringend um Geldspenden. Die beiden Container kosten pro Stück 3000 Euro. Die syrischen Gemeindemitglieder haben bereits Geld gespendet, sie wollen, dass zusätzlich zu den Sachspenden auch Geld an die Opfer fließt.

Menschen schlafen auf der Straße

Helfer Elias Alassafeen fühlt sich an den Krieg in Syrien erinnert. Foto: Katrin Martens

Dass der Container erst nach vielen Wochen in Syrien ankommen wird, sieht Efrem Kuckhoff nicht als Problem an. „Man kann die Zerstörung in den Erdbebengebieten vergleichen mit der Zerstörung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschen haben kaum Chancen, irgendwo unterzukommen. Viele schlafen auf der Straße.“ Noch lange werde Hilfe benötigt.

Elias Alassafeen, der auf dem Vorplatz Säcke annimmt, erinnert sich angesichts der Bilder an den Krieg, den er in Syrien erlebt hat. „Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn alle Gebäude zerstört sind“, sagt er. „Es ist unfassbar, was dort passiert ist.“

Gespendet werden kann über die orthodoxe Gemeinde St. Josef von Damaskus. Spendenkonto: Gemeinde St. Josef von Damaskus, IBAN DE37 3605 0105 0001 1239 42, Verwendungszweck: Erdbeben Syrien. Es können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.

Die Pax-Christi-Kirche in Essen-Bergerhausen

Die syrischen Christen der rum-orthodoxen Gemeinde des Heiligen Josef von Damaskus nutzen seit Oktober 2020 das Kirchengebäude an der Straße An St. Albertus Magnus 45, das zu St. Laurentius gehört. Zugleich haben die katholischen Christen die Unterkirche als Gottesdienst- und Gedenkstätte behalten.

Die Pax-Christi-Kirche wurde zwischen 1950 und 1958 erbaut. Die Besonderheit sind die Gedenksteine, die an Opfer von Gewalt erinnern. Rund 1800 Namensteine sind in den Boden eingelassen, dazu noch besondere Daten und Ortsnamen, die für Krieg und Tod stehen.

