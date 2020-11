Symposium „Essener Energieforum“ findet digital statt

Das Essener Energieforum findet in diesem Jahr digital statt, wegen Corona.

Essen. Wegen Corona findet die Konferenz „Essener Engergieforum“ digital statt. Teilnehmer hören kostenlos Vorträge über Mobilität der Zukunft.

Das studentische Symposium „Essener Energieforum“ (EEF) findet dieses Jahr wegen Corona digital statt. Am 17., 19., 24. und 26. November können Teilnehmer jeweils von 15 bis 18 Uhr über Smartphone, Tablet und Computer Vorträge und eine Podiumsdiskussion verfolgen sowie an Workshops teilnehmen, heißt es auf der Website des EEF.

Wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte

Das Motto der neunten Konferenz ist „Mobility: From A To B(e) Efficient“. Zentrale Themen sind laut Website des EEF: Wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte und die Energiewende doch noch geschafft werden kann.

Studenten und Doktoranden organisieren ehrenamtlich die jährlich stattfindende Konferenz. Das Ziel sei auch, dass Teilnehmer „Unternehmen kennenlernen und Kontakte in der Energiebranche knüpfen“.

Kostenlose Anmeldungen über die Website Essener Energieforums

Firmen wie Accenture Utilities, evety GmbH, GASAG Solution Plus und Thyssengas stellen sich in kurzen Vorträgen vor. Interessierte können sich im Rahmen der Konferenz bei den Unternehmen bewerben und Online-Vorstellungsgespräche führen. Die Eröffnungsrede hält Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen. Um teilzunehmen, meldet man sich kostenlos auf der Website von EEF an : www.essenerenergieforum.de

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]