Die Polizei sucht nach einem Unfall in Essen-Stadtwald nach Zeugen.

Zeugen gesucht Suzuki-Fahrer nach Kollision mit Bus in Essen verletzt

Essen. Ein Suzuki und ein Linienbus sind am Kreisverkehr Stadtwaldplatz in Essen kollidiert, ein 42-Jähriger wurde verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Unfall am Kreisverkehr Stadtwaldplatz sucht die Polizei Essen Zeugen. Bereits am Samstag (13.2.) war dort gegen 11.15 Uhr ein 42-Jähriger mit seinem Suzuki mit einem Linienbus zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 42-Jährige auf der Heisinger Straße in Richtung Rüttenscheid.

Suzuki-Fahrer wird bei Kollision verletzt

Am Kreisverkehr wollte er nach links in die Frankenstraße einbiegen, kollidierte dabei dann mit dem Bus, der auf der Wittenbergstraße in Richtung Heisingen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der Suzuki-Fahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.