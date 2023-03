Der Superstreik am Montag (27. März) bringt weite Teile des Regional- und Fernverkehrs in Essen zum Erliegen. Busse und Bahnen der Ruhrbahn bleiben größtenteils in ihren Depots. Hinzu kommt der Streik des DB-Personals. Unser Bild zeigt den Protest am 3. März.

Arbeitskampf Superstreik am Montag in Essen: Was dem Verkehr droht

Essen. Superstreik am Montag auch in Essen: Der Unternehmensverband wettert. Derweil lässt der Streik die Nachfrage nach Taxen steigen. Alle Infos.

Bundesweit wird am Montag (27.3.) gestreikt, der Fern-, Regional-, und S-Bahn-Verkehr wird lahmgelegt.

Auch in Essen bleiben Busse und Bahnen in den Depots, im ÖPNV wird wenig bis nichts gehen.

Von dem Arbeitskampf profitieren unter anderem Taxi-Unternehmen.

. An dieser Stelle halten wir Sie auch am Montag auf dem Laufenden, mit einem Newsblog.

Wenn Busse und Bahnen in den Depots bleiben – ob bei Schneechaos oder Superstreik – , sind Taxifahrer oft die Retter in der Not. Dirk Heinrichsen, Vorstandssprecher der Genossenschaft „Taxi Essen“ empfiehlt Pendlern, rechtzeitig einen Wagen vorzubestellen. Für Montagmorgen (27. März) lägen bereits eine Reihe von Reservierungen vor.

Aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage wegen des Streiks mit weitreichenden Auswirkungen auf den Öffentlichen Nahverkehr weist Heinrichsen vorsorglich darauf hin, dass Verzögerungen am Montag möglich seien. „In den Stoßzeiten morgens zwischen 7 und 10 Uhr sowie nachmittags von 14 bis 18 Uhr könnte es eng werden.“

Taxi Essen rechnet mit Verzögerungen in den Stoßzeiten

Klaus Schmidt (79) ist seit 25 Jahren selbstständiger Taxifahrer. „Ich werde Sonntag 80, aber am Montagmorgen sitze ich auf jeden Fall wieder am Steuer“, sagt er am Freitagmorgen. Schon an den vergangenen Streiktagen bei der Ruhrbahn habe er viel zu tun gehabt.

Taxi als Alternative am Superstreik: Der Essener Klaus Schmidt ist seit 25 Jahren selbstständiger Taxifahrer für die Genossenschaft Taxi Essen. „Sonntag werde ich 80, aber am Montagmorgen sitze ich wieder am Steuer“, sagt er. Foto: GN

Das Personal der Rhein-Ruhr-Bahn, die Essen ebenfalls ansteuert, sei vom bundesweiten Warnstreik nicht betroffen, teilt das Verkehrsunternehmen auf seiner Homepage rhein-ruhr-bahn.de mit. Gleichwohl könnte sich der Streik des DB-Personals auf das Netz der Rhein-Ruhr-Bahn auswirken – etwa wenn DB-Fahrdienstleiter und DB-Mitarbeiter in den Stellwerken die Arbeit niederlegen. Dann gäbe es für die Züge der Rhein-Ruhr-Bahn kein Ausfahrtsignal und die Schranken an Bahnübergängen würden sich nicht senken.

Die Rhein-Ruhr-Bahn hat deshalb für den Regionalexpress (RE) 14 am Montag „präventiv einen Busnotverkehr“ eingerichtet. Der RE 14 (Essen - Borken/Coesfeld) bedient als „Emscher-Münsterland-Express“ die Bahnhöfe Borbeck, Essen-West und Hauptbahnhof.

Rhein-Ruhr-Bahn richtet „präventiven Busnotverkehr“ für den RE14 ein

Das Verkehrsunternehmen National Express, das die RRX-Linien bedient, wird nach Angaben des VRR ebenfalls vom Superstreik betroffen sein. In Essen trifft dies die Linien RE1, RE6 und RE11 .

Das Verkehrsunternehmen National Express, das die RRX-Linien bedient, wird nach Angaben des VRR ebenfalls vom Superstreik betroffen sein. In Essen trifft dies die Linien RE1, RE6 und RE11. Wie die Ruhrbahn, das Essener Verkehrsunternehmen, bereits am Donnerstag mitteilte, werde es am Montag keinen regulären Linienbetrieb geben. Stattdessen fahren von 5.30 bis 23.30 Uhr die Nachtexpressbusse jede Stunde ab Essen Hauptbahnhof auf ihrem üblichen Linienweg. Fahrgäste können die Abfahrtzeiten den Fahrplänen an den Haltestellen entnehmen. Darüber hinaus fahren die Ortsbusse 183, 190 und 192 sowie E93 gemäß Fahrplan. Der Schienenersatzverkehr zwischen Steele und Essen Hauptbahnhof wird für die Dauer des Streiks verlängert.

Aus der Not eine Tugend machen. Nach dieser Devise organisieren Essenerinnen und Essener über Messenger-Dienste und Social Media Mitfahrgelegenheiten. Ein Autofahrer aus Dellwig bietet sich an: „Da ich selber mobil mit Auto bin und am Montag zu einem Termin nach Steele muss, würde ich mich gerne als Fahrer anbieten wollen. Insgesamt kann ich mit vier Sitzplätzen dienen." Er fährt über die Innenstadt und Kray und wäre sogar bereit, kleine Umwege in Kauf zu nehmen. Und die Fahrkosten? „Ich möchte für die Fahrt kein Spritgeld haben", schreibt er.

Essener Unternehmensverband: ÖPNV-Streik ist kein Freibrief für Verspätungen

Ulrich Kanders, Hauptgeschäftsführer des Essener Unternehmensverbandes (EUV), verurteilt den Superstreik am Montag: „Das Vorhaben ist beispiellos und nimmt ganz Deutschland in Geiselhaft.“ Die komplette innerdeutsche Infrastruktur auszuschalten und ein ganzes Land vom internationalen Luftverkehr abzuschneiden, habe nichts mehr mit Warnstreiks zu tun. Diese konzertierte Aktion sei vollkommen unverhältnismäßig und werde zu enormen ökonomischen Schäden führen, warnt Kanders.

Der EUV-Chef weist auch auf die arbeitsrechtlichen Folgen für Arbeitnehmer hin. Grundsätzlich trage dieser das so genannte Wegerisiko: Er müsse selbst dafür sorgen, dass er rechtzeitig von seinem Zuhause aus zum Arbeitsort gelangt. Komme er zu spät, dürfe der Arbeitgeber den Lohn für die nicht gearbeitete Zeit einbehalten. „Die Streiks finden nicht kurzfristig statt, weshalb Arbeitnehmer prinzipiell ausreichend Zeit haben, sich um Alternativen zu Bus und Bahn zu bemühen, wo beispielsweise kein Homeoffice möglich ist. Ein ÖPNV-Streik ist also kein Freibrief für Verspätungen oder gar Fernbleiben vom Arbeitsplatz“, so Kanders.

Arbeitgeber könnten aber aus Kulanz flexibel reagieren. Wenn es möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten, spricht nichts gegen die kurzfristige Gewährung eines möglicherweise zusätzlichen Homeoffice-Tags. „Ist Arbeiten im Homeoffice ausgeschlossen, kann auch kurzfristig Urlaub, der Abbau von Überstunden oder die Nutzung von Gleitzeit im Unternehmen gewährt werden. In vielen Unternehmen gelten bereits Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen, in denen zu diesen Fällen bestimmte Regelungen getroffen wurden“, schließt Kanders.

