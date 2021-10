„Super Puma“-Hubschrauber über Essen - das war der Grund

Essen/Mülheim. Am Mittwochabend flogen zwei Hubschrauber vom Typ „Super Puma“ in geringer Höhe über Essen. Sie gehören der Bundespolizei.

Zwei Hubschrauber vom Typ „Super Puma“ haben am Mittwochabend über Essen und Mülheim die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Sie flogen vergleichsweise tief über den Dächern der Innenstadt. Ein konkreter Einsatz sei aber nicht der Grund gewesen, teilte die Bundespolizei auf Nachfrage mit.

„Das war ein Übungsflug‘, berichtete am Donnerstag eine Sprecherin des „Flugdienstes“ der Bundespolizei am Standort Sankt Augustin. Derartige Flüge seien notwendig, um die Flug-Crews stets einsatzfähig halten zu können, erklärte die Sprecherin.

Übungsflug mit „Super Puma“-Hubschraubern

Die beiden Hubschrauber vom Typ H215 des Herstellers Airbus Helicopters waren in Sankt Augustin gestartet und nach dem Übungsflug auch wieder dort gelandet, berichtete die Sprecherin. Sie seien in 300 Metern Höhe über Grund unterwegs gewesen, der vorgeschriebenen Sicherheitsflughöhe, teilte die Sprecherin mit.

Insgesamt hat die Bundespolizei 23 Helicopter dieses Typs, sagte die Sprecherin. „Super Puma“-Hubschauber dienten den verschiedensten Einsatzzwecken, etwa dem Transport von Verbänden und Einheiten wie etwa den Kräften der Spezialeinsatzgruppe GSG9; im Rahmen der „Amtshilfe“ würde sie aber auch schon mal Bundeskanzler oder Bundespräsidenten zu Terminen fliegen - oder auch Terror-Verdächtige zur Unterstützung bei Einsätzen des Bundeskriminalamts.

Bundespolizei hat insgesamt 94 Hubschrauber

An Nord- und Ostsee seien Helicopter des genannten Typs, dessen Erstflug 1978 war, auch für „See-Streifen“ im Einsatz, an Rhein und Ruhr seien derartige Flüge aber Aufgabe der Länder-Polizeibehörden, sagte die Sprecherin. Auch bei der Flut-Katastrophe Mitte Juli half die Bundespolizei, Menschen etwa im Ahrtal per Luft aus den überschwemmten Gebieten zu evakuieren, sagte die Sprecherin. Auch Lösch-Einsätze gehörten zum Einsatzgebiet, das auch im Ausland liegen kann, wie zuletzt bei Waldbränden in Portugal.

Insgesamt hat die Bundespolizei 94 Hubschrauber verschiedener Typen im ‘Fuhrpark’. Übungsflüge erfolgten immer wieder, meist versuche man, dafür geringer besiedelte Gebiete zu wählen, erklärte die Sprecherin: „Aber Flüge über Innenstädten sind nicht zu vermeiden.“ (dae)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen