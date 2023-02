Super Bowl: Public-Viewing und Restaurant-Aktionen in Essen

Foto: Kevin C. Cox / Getty Images via AFP

Der Super Bowl hat mittlerweile auch in Essen eine große Fangruppe. Das Endspiel der NFL wird am 12.2. ausgetragen.

Essen. Der Super Bowl hat in Essen eine Fangruppe. Das Endspiel der NFL wird am 12. Februar ausgetragen: Restaurants und Veranstalter bieten Aktionen.

Der Super Bowl ist das Endspiel der National Football League im American Football. Ausgetragen wird es in diesem Jahr in der Nacht von Sonntag, 12. Februar, auf Montag, 13. Februar, im State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Dann treffen sie Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs. In der Halbzeit tritt unter anderem Superstar Rihanna auf. Für Football-Fans aus Essen gehört das Sport-Großereignis im Februar mittlerweile fest in den Jahreskalender, die dazugehörige Party ebenso. Für die Übertragung haben sich einige Essener Gastronomen und Veranstalter spezielle Aktionen einfallen lassen.

Sie bieten auch eine Super-Bowl-Aktion an? Melden Sie sich gerne bei uns, wir nehmen Sie mit in die Liste auf. E-Mail: redaktion.stadtteile-essen@waz.de, https://www.instagram.com/waz_essen/, https://www.facebook.com/WAZEssen.

Super Bowl auf großer Kinoleinwand im Cinemaxx Essen

Das Cinemaxx Essen zeigt schon seit Mitte Januar die Spiele der National Football League auf großer Kinoleinwand. Auch den Super Bowl können Fans dort schauen. Tickets gibt es online im Vorverkauf: Sowohl für jedes einzelne Spiel als auch im Football CxX Pass für alle sieben Übertragungen. Der reguläre Ticketpreis pro Spiel liegt bei 10 Euro, für Studierende und Schüler 9 Euro. Alle sieben Spiele gibt’s im Football CxX Pass für 35 Euro. Cinemaxx reagiert mit dem Angebot auf die wachsende Football-Fangemeinde in Deutschland. 2022 erzielte der NFL-Superbowl mit 60,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bereits zum vierten Mal einen Quotenrekord.

Die Super-Bowl-Spiele werden im Essener Cinemaxx auf einer Kinoleinwand übertragen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

In der Essener Weststadthalle, Thea-Leymann-Straße 23, wird das Endspiel ebenfalls übertragen. Bei kühlen Getränken und typisch amerikanischen Snacks soll die Nacht zum Tag gemacht werden. Dieses Jahr sind auf Wunsch Tischreservierungen möglich. Wer dabei sein will, meldet sich unter Angabe der Personenanzahl per E-Mail an: info@weststadthalle.de. Pro Tisch wird ein Pfand von 20 Euro fällig. Das Geld gilt für den Abend als Verzehrgutschein.

Das Unternehmen Ruhrpott-BBQ ist Caterer des Essener Football-Teams Assindia Cardinals und bietet jetzt im sechsten Jahr ein Super-Bowl-BBQ zum Abholen an. Auf der Karte stehen unter anderem Spareribs, Pulled Pork, Chicken Wings, Texas Chili, Krautsalat und Jalapenos. Vier Personen zahlen insgesamt 50 bis 75 Euro. Die Abholung erfolgt in Huttrop, Spichernstrasse 33-35. Die Vorbestellung läuft über die Internetseite: www.ruhrpott-bbq.com/superbowl-2023.

Super Bowl in Essener Restaurants und Kneipen

Im Carlo am Stadtwaldplatz 6 wird das Endspiel im American Football, der Super Bowl ab 23 Uhr gezeigt. Die Betreiber versprechen: „Neben einem hoffentlich spannenden Spiel und einer fantastischen Halbzeitshow sorgen wir für ausreichend Bier, Burger, Hotdogs mehr.“ Wer dabei sein will, sollte reservieren: 0201 469 04 98 oder per E-mail an info@carloessen.de

Übertragen wird das Spiel auch im Fritzpatrick’s - Irish Pub, Girardetstraße 2, in Rüttenscheid. Bar und Küche haben für das Spiel extralange geöffnet. Auf der Karte stehen unter anderem Burger, Salat und Grillgerichte. Infos unter https://www.facebook.com/fritzpatricksessen/

Im Restaurant Bückmanns Mühle, Schonnefeldstraße 86, gibt es ein „Super-Bowl-Büfett“ für 26,50 Euro mit Public Viewing. Um 21 Uhr geht es los. Gefeiert wird die ganze Nacht. In den vergangenen Jahren hat das Restaurant-Team für die Fans ein Super-Bowl-Paket ausgeliefert, das wird in diesem Jahr nicht mehr angeboten. Unter anderem, weil sich die Corona-Situation soweit entspannt hat, dass die Gäste vor Ort feiern können. Reservierung unter 0201 83777523.

Chicken Wings und Steakhouse-Pommes gibt es zum Super Bowl im Culinarios, Fundlandstraße 10, in Altenessen. Das Paket aus 20 Hot Wings, 2 Portionen Steakhouse Pommes und zwei Softdrinks kostet 26,50 Euro. Wer bis zum 10. Februar bestellt bekommt zehn Prozent Rabatt. Vorbestellung auch per Whatsapp möglich: 0176 61658305.

