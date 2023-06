Südkoreanische Boyband: Einzige Deutschlandshow in Essen

Essen. Kreischalarm in der Grugahalle. Die südkoreanische Boyband iKON kommt auf ihrer ersten Europa-Tournee nach Essen. Fanansturm wird erwartet.

Kreischalarm in der Grugahalle: Am Samstag, 24. Juni, macht die südkoreanische Boyband „iKON“ an der Norbertstraße Station. Die sechsköpfige K-Pop-Truppe spielt auf ihrer allerersten Europatour ein einziges Konzert in Deutschland – in der Essener Grugahalle.

Da, wo einst die Beatles oder die Rolling Stones für Fanhysterie sorgten, stehen am Samstag Jay, Song, Bobby, DK, Ju-ne und Chan – so die Namen der sechs Musiker – auf der Bühne. Eine besondere Premiere: Die Band stellt sich auf ihrer „2023 iKON World Tour - Take Off“ erstmals dem europäischen Publikum live vor.

Ähnlich der extrem erfolgreichen K-Pop-Formation BTS feiert auch IKon längst den globalen Erfolg. Seit der Gründung im Jahr 2015 sorgen die Jungs aus dem Land der Morgenstille nicht nur innerhalb der weltweiten Online-Community für einen Mega-Hype. Songs wie „Love Scenariao“ wurden Riesenhits. Auskopplungen wie „Killing Me“ schafften binnen 24 Stunden 5,5 Millionen Videoaufrufe auf You Tube.

Wie alle erfolgreichen K-Pop-Bands haben iKON eine straffe Casting-Kaderausbildung hinter sich, ihre Shows sind hochprofessionelle Inszenierungen mit wilden modischen Outfits und perfekten Tanzchoreografien.

