Sein 125-jähriges Bestehen feiert der Turnverein Bredeney in diesem Jahr. Gegründet in der Tradition von Turnvater Jahn setzt der TVB heute zusätzlich auf Kurse im Sport- und Gesundheitsbereich. Der Verein selbst hat aktuell rund 420 Mitglieder, die Hälfte davon Kinder und Jugendliche. Die Kursteilnehmer eingerechnet, treiben insgesamt über 1000 Bürger Sport beim TV Bredeney.

Essen Jahreshauptversammlung findet im März statt Als nächster Termin steht beim TV Bredeney die Jahreshauptversammlung an. Sie findet am Freitag, 20. März, 18.30 Uhr, in den Vereinsräumen an der Meisenburgstraße 30 statt. Dabei stehen Neuwahlen des Vorstands auf dem Programm. Die bisherige Schatzmeisterin und Geschäftsstellenleiterin Ayse-Fatma Kayadelen stellt sich für den Posten der Vorsitzenden zur Verfügung.

Gefeiert wird das Jubiläum mit einer Sportgala am Samstag, 29. August, ab 16 Uhr, in der Sporthalle der Goetheschule. Dort gibt es ein sportlich-unterhaltsames Programm, bei dem sich alle Gruppen des Vereins vorstellen. „Von den Kleinsten bis zu den Senioren werden alle etwas vorführen. Danach gibt es einen kleinen Empfang“, sagt TVB-Geschäftsführer Gerhard Schupp (79). Der Eintritt sei frei, Mitglieder, aber auch alle, die sich für den Verein interessieren, seien willkommen.

Die Vereinsarbeit des TV Bredeney stützt sich auf drei Säulen

Zum Jubiläum soll eine Festschrift unter dem Motto „Der TV Bredeney im Wandel der Zeit“ erscheinen. Darin werde auf die Anfänge des Vereins zurückgeschaut, aber auch ein Blick in die Zukunft gewagt. Die Vereinsarbeit ruhe auf drei Säulen: Zum einen sei der TVB ein traditioneller Turnverein mit den vier Sparten Turnen, Volleyball, Rhönradturnen und Jedermannsport. „Letztgenannter ist die größte Abteilung, in der Zwei- bis über 90-Jährige Sport treiben“, so der Geschäftsführer.

Geschäftsstellenleiterin Ayse-Fatma Kayadelen zeigt den neuen Kraftraum mit elektronischen Fitnessgeräten. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die zweite Säule seien die Sport- und Gesundheitskurse, die seit Anfang der 2000er Jahre angeboten würden. „In den 1990er Jahren gingen die Mitgliederzahlen extrem zurück, wir mussten uns etwas überlegen, um den Verein auch finanziell zukunftssicher zu positionieren“, erinnert sich Schupp. So habe man in den Räumen an der Meisenburgstraße 30 das Kurssystem aufgebaut, um auch für Nichtmitglieder sportliche Aktivitäten anzubieten.

Inzwischen gebe es deutlich über 400 Kursteilnehmer, zum Teil nähmen sie an Präventions- oder orthopädischen Reha-Angeboten teil, die von den Krankenkassen bezuschusst würden. „Wir bieten auch Kurse im Wasser an und nutzen dafür das Schwimmbad von Rawa Haarzopf am Rottmannshof“, sagt Geschäftsstellenleiterin und Kassenwartin Ayse-Fatma Kayadelen (51) vom TV Bredeney.

Fitnessgeräte sind elektronisch gesteuert

Als dritte Säule sei im März 2018 der moderne Kraftraum mit elektronisch gesteuerten Fitnessgeräten dazugekommen, wo die Aktiven nach einer genauen Analyse ihrer Fähigkeiten, Bedürfnisse und Konstitution zwischen 7 und 21. 30 Uhr selbstständig trainieren können.

Ballspiele standen auch 1963 schon auf dem Programm beim TV Bredeney. Foto: TV Bredeney

An eine solche Entwicklung habe Ende des vorletzten Jahrhunderts noch niemand denken können. Der TV Bredeney sei gegründet worden, weil die Bredeneyer vor 1895 noch zum Sporttreiben nach Werden ausweichen mussten. Vor allem abends sei das umständlich und mühsam gewesen. 22 Sportler hätten sich dann entschlossen, den TV Bredeney zu gründen.

„Geturnt wurde in den Anfangsjahren noch in Gaststätten“, so Gerhard Schupp. Später habe man dann die Turnhalle der Goetheschule nutzen können, die sich damals im eigentlichen Schulgebäude befunden habe. Die separate Turnhalle habe es damals noch nicht gegeben. „Später konnten die Mitglieder in den Turnhallen von Goetheschule und Grashof-Gymnasium sowie der Vossbuschschule trainieren“, erzählt der Geschäftsführer.

Heute versuchen die Verantwortlichen, aktuelle Trends anzubieten. „Unsere Akrobatikgruppe wird zum Beispiel sehr gut angenommen“, sagt Ayse-Fatma Kayadelen. Auch Slackline und Parkour gehörten als Trendsportarten zum Angebot. Man kooperiere unter anderem mit Firmen, Vereinen wie dem Tennisclub Bredeney, der Gemeinde St. Markus, dem Familienzentrum am Brandenbusch sowie den Schulen und Kindergärten im Stadtteil, die regelmäßig die Räume an der Meisenburgstraße zum Beispiel für ihre Arbeitsgemeinschaften nutzten.

In Zukunft wird auch E-Sport ein Thema sein

„In Zukunft werden wir uns sicher verstärkt dem Thema E-Sport widmen“, erklärt Ayse-Fatma Kayadelen. Sie könne sich vorstellen, dass E-Sport in Kombination mit Gedächtnis- und Koordinationstraining stattfinde. E-Sport sei durchaus auch für Senioren geeignet. „Sie können sich ja gemeinsam mit Blick auf eine Leinwand bewegen.“