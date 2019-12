Evangelische Gemeinden in Essen fusionieren zum Jahresbeginn

Essen Weniger Gemeinden in der Evangelischen Kirche im Rheinland

In der Evangelischen Kirche im Rheinland reduziert sich zum Jahreswechsel die Zahl der Kirchengemeinden durch Zusammenschlüsse. 34 Gemeinden sind von Fusionen betroffen, so dass aus den bisher 687 Kirchengemeinden ab dem 1. Januar 2020 dann 668 Gemeinden werden, wie die rheinische Kirche in Düsseldorf mitteilte.

Insgesamt stehen im Gebiet der zweitgrößten Landeskirche 14 Fusionen an, davon sieben in Nordrhein-Westfalen, fünf in Rheinland-Pfalz und zwei in Hessen. Betroffen sind Gemeinden in den Kirchenkreisen an der Agger, Köln-Nord, Leverkusen, Moers, An Nahe und Glan, Düsseldorf, Essen, Obere Nahe, Lahn und Dill, Altenkirchen, Lennep und Simmern-Trarbach.

Zur Evangelischen Kirche im Rheinland gehören Gebiete in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Hessen. Sie umfasst weitgehend das Gebiet der früheren preußischen Rheinprovinz. Die Kirchengemeinden sind in 37 Kirchenkreisen zusammengeschlossen, so der Evangelische Pressedienst.