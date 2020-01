Essen: Stumme Autorin liest mit Sprachcomputer vor

Die fast stumme Autorin Fikria Aabbaz hielt eine bewegende Lesung in Essen-Bergerhausen ab. Die Essenerin trug mit Hilfe eines Sprachcomputers Texte aus ihren Büchern vor.

Rund 60 Zuhörer im Forum für inklusive Kultur auf der Billebrinkhöhe erhielten sehr persönliche Einblicke in das so ganz andere Leben der 36-Jährigen. Die Autorin aus Essen hat seit vielen Jahren ein Handicap: Eine Viruserkrankung in der Kindheit nahm ihr fast komplett die Stimme. Vor 18 Jahren entdeckte Fikria Aabbaz einen neuen Weg, sich mitzuteilen. Durch einen speziellen Sprachcomputer vermittelt sie Worte, Gedanken und Wünsche.

Zur Lesung sitzt die Autorin nicht an einem Tisch. Sie steht vor ihrem Publikum, in den Händen ihren Sprachcomputer. Gespannte Blicke im Saal richten sich auf die junge Frau. Die tippt versiert auf das Gerät. „Ist die Lautstärke so richtig?“, lässt sie eine sympathische Computerstimme fragen. Die Zuhörer sind zufrieden. Dann drückt Fikria Aabbaz wieder ein paar Knöpfe am so genannten Talker und bringt eine ergreifende Geschichte zu Gehör.

Die Sprachbehinderung wurde durch eine Nervenkrankheit ausgelöst

„Ich bin gesund in Marokko geboren. Als ich zwei Jahre alt war, emigrierte meine Familie nach Deutschland. Wir sind alle mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen.“ Das alles verliest „Marlene“, wie die Stimme des Computers heißt. Gleich nach der Landung habe das Mädchen ins Krankenhaus gemusst, weil sie nicht mehr laufen konnte. Die Ärzte stellten eine schwere Nervenkrankheit fest, ausgelöst durch eine Virusinfektion. Viele Monate wurde Fikria Aabbaz als Kind stationär behandelt. „Ich war schon damals eine Kämpferin, doch die Infektion hinterließ ihre Spuren – und das nicht zu wenig, und ich musste erst wieder laufen lernen.“

Der Sprachcomputer gibt Fikria Aabbaz eine Stimme und erleichtert so ihren Alltag deutlich. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Geblieben ist eine Lähmung im Mundbereich, die bis heute für die Sprachbehinderung sorgt. Sprechen fällt Fikria Aaabaz sehr schwer. Kaum jemand versteht sie, wenn sie versucht, mit dem Mund zu kommunizieren.

Als 14-Jährige lernte Fikria Aabbaz an einer Essener Förderschule das Lesen und Schreiben. Fortan hielt sie schriftlich fest, was sie sagen wollte, teilte sich intensiver ihrem Umfeld mit. Doch eines wird sie nie vergessen. „Der 17. April 2002 ist ein besonderer Tag in meinem Leben, mit ihm veränderte sich vieles wieder zum Positiven. An diesem Tag wurde mir meine neue Stimme in Form eines Sprachcomputers überreicht.“

Mehr Lebensqualität durch den Sprachcomputer

Den Umgang mit dem mobilen Hilfsmittel hat sich Fikria Aabbaz mühevoll selbst beigebracht und seitdem einiges an Lebensqualität gewonnen. Über Erfahrungen mit dem elektronischen Begleiter berichtet sie immer wieder, meist in Schulen, aber auch im Internet, auf ihrer Homepage oder im Video-Portal „You Tube“.

Essen Integrationsmodell führt das Forum auf der Billebrinkhöhe Das „Forum Billebrinkhöhe – Inklusive Kultur“ ist eine Initiative des Vereins Integrationsmodell, Ortsverband Essen, in Zusammenarbeit mit dem Verein ZIKK (Zentrum für Inklusive Kunst und Kultur) und der Ev. Kirchengemeinde Bergerhausen. Das bisherige evangelische Gemeindehaus steht allen offen: Menschen mit und ohne Behinderungen, Heimatsuchenden und Einheimischen, Kindern und Erwachsenen aller Religionen. Infos und Angebote unter http://www.bille-forum.de/. Zwei Bücher hat Fikria Aabbaz bereits über einen Online-Verlag veröffentlicht: „Kraft der Stimme“, 80 Seiten, ISBN: 9783746792910, „Sprachlose Reisen“, 152 Seiten, ISBN: 9783750265264.

Was optisch wie ein behäbiger Tablet-Computer oder ein Laptop für Outdoor-Einsätze wirkt, ist für seine Besitzerin unverzichtbar. Doch öffentlich löst das seltene Gerät in der schwarzen Kunstlederhülle oft Probleme aus. Vor einigen Jahren verbat eine Mitarbeiterin der Stadtbibliothek Fikria Aabbaz die leise Benutzung des Talkers. Das hat die Autorin sehr geärgert.

„Man redet immer von Inklusion, aber man sieht sie nicht“, sagt sie. Auch für das Gespräch mit dieser Zeitung nutzt sie den Talker. Die Antworten muss sie erst eingeben, was natürlich etwas dauert. Über die unfreundliche Bibliotheksmitarbeiterin habe sie sich beschwert. Das habe sie viel Mut gekostet, aber am Ende sei sie stolz auf sich gewesen. Und der Leiter habe sich bei ihr entschuldigt.

Autorin wünscht sich die Aufnahme ihrer Bücher in die Bibliotheken

Bis heute hofft sie, dass ihre mittlerweile zwei Bücher in den Bestand der Bibliothek wandern. Mit dem ersten Werk „Kraft der Stimme“ sei sie in ein paar Buchhandlungen in Essen gegangen und habe gefragt, ob sie es auslegen könnten. „Ich wollte nicht mal Geld, aber alle sagten, dass es nicht möglich sei.“ Einen großen Wunsch hegt Fikria Aabbaz: Sie möchte gern eine erfüllende Arbeit – neben dem Schreiben über ihr Handicap, Basketball und Hip-Hop-Tanzen.

Ohne Schulabschluss bleiben viele Türen verschlossen. Doch sie gibt die Hoffnung nicht auf. Am liebsten würde sie mit Kindern oder Senioren arbeiten. Einmal in der Woche unterrichtet sie derzeit ehrenamtlich einen Leidensgenossen aus Bochum: Dem Jungen, der im Rollstuhl sitze, sei sie eine geduldige Lehrerin und bringe ihm den Umgang mit dem Talker bei.

Vorsitzender des Integrationsmodells dankte der Autorin für die ungewöhnliche Lesung

„Wir sind alle tief berührt von den Worten dieser Frau“, erklärt Philipp Nessling nach der rund 90-minütigen Lesung. Der ehemalige Pfarrer gründete 1986 das Integrationsmodell und ist bis heute der Vorsitzende des Vereins. Zur Kirche auf der Billebrinkhöhe hat er eine enge Verbindung.

Die Lesung ist ein Paradebeispiel für inklusive Kultur – die ihre Heimat in der evangelischen Kirche in Bergerhausen gefunden hat, seit das Gemeindezentrum im September letzten Jahren offiziell in die Hand des Integrationsmodells übergeben wurde.

„Von Fikria Aabbaz können wir lernen, nicht vordergründig auf Menschen zu schauen.“ Magdalene Merkel, die das inklusive Kulturzentrum leitet, überreicht der Autorin einen Blumenstrauß. Die steht lächelnd vor dem Publikum. Dann drückt sie auf den Talker. Der vermeldet: „Ich gebe nicht auf, bis ich meine Ziele erreicht habe. Egal, was kommt. Man muss versuchen, nach vorn zu sehen.“