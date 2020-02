Wegen Sturmwarnung bleiben alle Essener Schulen - hier das Theodor-Heuss-Gymnasiums in Kettwig - am kommenden Montag geschlossen.

Sturm Sturmwarnung: Alle Essener Schulen am Montag geschlossen

Essen. Wegen vorhergesagter Orkanböen hat die Stadt Essen für Montag alle Schulen geschlossen. Auch vor Betreten der Parks wird ab Sonntag gewarnt.

Wegen der zu erwartenden Wetterlage wird am Montag, 10. Februar, kein Unterricht an den Schulen in Essen stattfinden. Das teilt soeben die Stadtverwaltung mit.

Hintergrund: Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitagnachmittag eine Vorabinformation vor Orkanböen herausgegeben. Diese gilt von Sonntag, 9. Februar, 16 Uhr, bis einschließlich Montag, 10. Februar, 6 Uhr. Dabei werden schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h erwartet, In der Nacht zu Montag ist auch mit orkanartigen Böen bis zu einer Windgeschwindigkeit von bis zu 120 km/h zu rechnen.

Schulleitungen und Lehrer müssen zur Arbeit erscheinen

Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Essen entschieden, dass die sichere Erreichbarkeit der Schulen nicht garantiert werden kann. „Es wird am Montag daher kein Unterricht stattfinden“, heißt es in der Mitteilung.

Die Schulleitungen sowie die Lehrerinnen und Lehrer müssen allerdings zum Dienst erscheinen, daher sind die Schulen besetzt. Kinder, die dennoch die Schulen erreichen sollten, werden nicht vor verschlossenen Türen stehen. Am Dienstag, 11. Februar, kann der Unterricht voraussichtlich wieder stattfinden.

Die Stadt Essen hat laut Mitteilung auch die Träger der Kindertagesstätten über diese Vorsichtsmaßnahme informiert. Eltern von Kita-Kindern können sich bei Rückfragen direkt an ihre Einrichtung wenden.

Stadt warnt: Vorsicht beim Betreten von Grünflächen, Parks und Wäldern!

Die Verwaltung warnt außerdem Bürger ab Sonntag, 9. Februar, vor dem Betreten der öffentlichen Sportplätzen, Parks, Grünanlagen, Friedhöfe und Wälder. Durch die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten könnten Äste brechen und unter Umständen auch Bäume umstürzen. Es ist noch nicht klar, ob der Grugapark Essen am Sonntag öffnen kann.