Sturm in Essen: Grugapark wegen Unwetterwarnung geschlossen

Essen. Der Deutsche Wetterdienst hat für Essen eine amtliche Warnung herausgegeben. Bis 18 Uhr könne Tief „Ignatz“ für schwere Sturmböen sorgen.

Für Essen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Wetterwarnung herausgegeben: Seit Mitternacht sorgt Tief „Ignatz“ für Sturm.

Laut DWD können dabei Windgeschwindigkeiten zwischen 75 und 90 km/h auftreten. Weiter heißt es, dass in exponierten Lagen mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 km/h gerechnet werden müsse.

Grugapark geschlossen, temporäre Schließungen bei Recyclinghöfe möglich

Die Feuerwehr Essen berichtet auf Anfrage von 30 Einsätzen (Stand 10 Uhr). „Das ist noch überschaubar“, sagt Feuerwehrsprecher Mike Filzen. Die Einsatzkräfte rücken vor allem wegen umgekippter Bäume und herunterfallenden Fassadenteilen aus. In Borbeck wurde eine Person von solch einem Teil getroffen und leicht verletzt, berichtet Filzen.

Der Grugapark bleibt am wegen der Unwetterwarnung geschlossen, heißt es auf dessen Facebook-Seite. Auch bei den Recyclinghöfe und Recyclingstationen der Entsorgungsbetriebe Essen kann es zu „temporären Schließungen“ kommen, heißt es seitens der EBE. „Durch umherfliegende Gegenstände, beziehungsweise Verwehungen auf den Podesten, ist eine sichere Entsorgung teilweise nicht möglich. Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter geht in diesem Fall eindeutig vor“, heißt es in einer Mitteilung.

Essener Meteorologin rät zur Vorsicht

„Wer die Möglichkeit hat, im Home-Office zu arbeiten, sollte das nutzen“, riet Ines von Hollen, Meteorologin beim DWD in Essen am Mittwoch. „Wer raus muss, sollte auf sich aufpassen.“

Bäume, die noch Laub trügen, könnten entwurzelt werden, lose Dachziegel umherfliegen oder nicht ausreichend gesicherte Baugerüste zur Gefahr werden, warnte von Hollen. (jop)

