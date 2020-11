Stunden nun erlaubt: Essener Musikschulen sind erleichtert

Die Musikschulen in NRW dürfen ab Donnerstag, 5. November, wieder öffnen. Das Land NRW hat die seit Montag geltende Corona-Schutzverordnung kurzfristig geändert. Am Wochenende hatte es noch geheißen, dass die Musikschulen ihren Betrieb für die Zeit des Teil-Lockdowns einstellen müssen. Weiter erlaubt sollte nur der Gruppenunterricht sein, der im Rahmen des „Jekits“-Projekts an Grundschulen stattfindet.

Für die Folkwang-Musikschule der Stadt Essen (FMS) bedeutet das: „Wir starten aus organisatorischen Gründen erst am Montag, 9. November, wieder“, berichtet Elke Toubartz, die Sprecherin der Musikschule. Grundsätzlich sei man aber „sehr froh“ über diese Kehrtwende der Landesregierung. „Denn es war nicht nachvollziehbar, warum Einzelunterricht, bei dem sowohl die Abstands- als auch alle anderen Hygieneregeln eingehalten werden, nicht weiter fortgesetzt werden sollte, der ,Jekits’-Unterricht hingegen schon.“ Die Folkwang-Musikschule benötige jetzt einige Tage, um alle 240 Lehrer und Honorarkräfte sowie die rund 11.500 Musikschüler zu informieren.

Veranstaltungen bleiben abgesagt

Weiter abgesagt bleiben an der Folkwang-Musikschule die Veranstaltungen, die ursprünglich für den Monat November angesetzt waren. Diese waren in den Herbstferien bereits gestrichen worden. „Auch der reguläre Unterricht findet unter den geltenden Schutzbestimmungen statt“, sagt Elke Toubartz. Das heißt: „Ensemble-Proben mit 30 Aktiven auf der Bühne sind derzeit kaum möglich.“

Auch an der privaten Musikschule „Tonleiter“ (Kronprinzenstraße) ist man froh über die Änderung der allgemeinen Corona-Schutzverordnung. Die Musikschule, die rund 35 Honorarkräfte beschäftigt und insgesamt 780 Schüler unterrichtet, nehme unmittelbar am Donnerstag wieder ihren Betrieb auf, hieß es.

Nicht wenige Musiklehrer, die freiberuflich arbeiten, hatten ihren Musikschülern angeboten, Fern-Unterricht per Videokonferenz zu geben. Auch, wenn jetzt Präsenzunterricht wieder möglich ist, wird das weiter eine verbreitete Methode sein - zum Beispiel im Klavierunterricht, bei dem Distanzhalten kaum möglich ist, wenn Schüler und Lehrer am selben Instrument sitzen.

Auch aus der „Musikschule am Aalto-Theater“ hieß es, dass man „erfreut und erleichtert“ sei, dass der Betrieb wieder aufgenommen werde.

