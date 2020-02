Stumme Autorin aus Essen freut sich über erste Erfolge

„Jetzt muss ich wohl eine Party schmeißen“, sagt Fikria Aabbaz (36). Sie ist überglücklich. Ein lang ersehnter Wunsch hat sich erfüllt. Ihr erstes Buch, „Kraft der Stimme: Die Geschichte von Fikria“, das sie erstmals Ende 2018 in einem Online-Verlag veröffentlicht hatte, kann jetzt in der Essener Stadtbibliothek ausgeliehen werden. Bis dahin war es ein langer Weg für die sprachbehinderte Autorin.

Die aus Marokko stammende Frau hat ihre Lebensgeschichte in Worte gefasst. Sie schildert sehr persönliche Erlebnisse, die mit ihrem ganz besonderen Schicksal zusammenhängen. Seit einer Viruserkrankung in der Kindheit ist Fikria Aabbaz sprachlich beeinträchtigt, sie kann wegen einer Lähmung im Mundbereich kaum sprechen.

Um sich mitzuteilen, nutzt sie seit 2002 einen speziellen Sprachcomputer, einen so genannten „Talker“, ein Gerät zur Unterstützten Kommunikation (UK). In einer ergreifenden Lesung im inklusiven Forum-Forum an der Billebrinkhöhe in Bergerhausen hatte Aabbaz Mitte Januar öffentlich ihre Probleme im Alltag durch Passagen aus dem Buch bewusst gemacht (wir berichteten). Auf den Zeitungsartikel bekam sie sehr viel Zuspruch.

Ein Ehepaar aus der Nachbarschaft gratulierte

Ein paar Tage nach dem Bericht fand sie zunächst ein Schreiben in ihrem Briefkasten in Huttrop: Ein Ehepaar aus der Nachbarschaft gratulierte mit dem Ausschnitt aus der Zeitung persönlich zum Auftritt im inklusiven Zentrum und wünschte weiter viel Erfolg. Und der stellte sich kurz darauf ein: Eine junge Frau aus Herne meldete sich auf Aabbaz’ Online-Kleinanzeige, und ein großer Wunsch der Autorin wurde wahr. Die 56 Seiten umfassende Text aus ihrem jüngsten Werk „Gemeinsam sind wir stark!“sprach die Hernerin für sie als Hörbuch ein – gegen ein kleines Honorar.

Aabbaz erhielt schließlich einen Stapel CDs davon. „Es hat ein paar Tage gedauert. Sie hat alles mit Mikrofon aufgenommen“, teilt die Autorin per Mail mit. Und fügt mit ein paar glücklichen Smileys an: „Ein Wunder, mein erstes Hörbuch ist da!“

Ihren Talker hat die Huttroperin immer dabei. Der tragbare Sprachcomputer gibt ihr eine Stimme. Selbst sprechen kann die 36-Jährige als Folge einer Virusinfektion nur sehr schwer. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Ermutigt durch die gute Resonanz auf die Lesung fragte sie in einigen Essener und Mülheimer Buchhandlungen, ob sie „Kraft der Stimme“ ins Programm aufnehmen könnten. Das hatte sie auch vor der Lesung schon versucht, doch immer nur Absagen erhalten.

Um Geld für den Druck zu sparen, hatte sie die erste Auflage beim Online-Verlag in geradezu winziger Schrift bestellt. „Zu klein, manche konnten den Text schlecht lesen.“ So gab sie eine neue Version in Auftrag, mit nunmehr 184 statt vorher 80 Seiten. Und hatte Erfolg: Thalia-Filialen in Essen und Mülheim haben die ersten Exemplare in den Verkauf genommen.

Die Stadtbibliothek hat das Buch jetzt in der Ausleihe

Magdalene Merkel, Leiterin des Forums Billebrinkhöhe, die Aabbaz die Lesung in der ehemaligen evangelischen Kirche ermöglich hatte, verfolgt die Serie guter Nachrichten. „Wir planen einen zweiten Termin mit ihr in unserem Zentrum“, verrät sie. Und auch die ehemalige Förderschule, die Aabbaz besucht hat, will sie nun zu einem Vortrag einladen. Vor Eltern, Schülern und Lehrern soll die Kraft ihrer Stimme über den Talker sprechen lassen.

Das Schönste, dass die Autorin nach der Lesung erlebt hat, ist bisher die Zusage der Essener Stadtbibliothek. Carola Dringenberg, Bibliothekarin an der Hollestraße, der Aabbaz ihr erstes Buch zur Prüfung überlassen hatte, zeigt sich sehr beeindruckt von der Geschichte. „Ich gebe dem Buch gerne eine Chance, in unserer Bibliothek ausgeliehen zu werden“, erklärt sie. Eine tolle Wendung: Ausgerechnet in dieser Bibliothek hatte man der Autorin vor einigen Jahren die Benutzung des Talkers verboten. Andere Leser sollten nicht gestört werden.

In der mittleren Reihe des Buchständers in der Stadtbibliothek an der Hollestraße hat Fikria Aabbaz ihr Buch entdeckt. Foto: F. Aabbaz

Viele schreckt der Talker erstmal ab

Das Erlebnis an der Hollestraße hatte Aabbaz geärgert, doch solche Situationen erlebt sie leider häufig. Das liegt an ihrer ungewöhnlichen Erscheinung, wenn sie mit dem tragbaren Talker in den Händen vor den Menschen steht. Sie drückt ein paar Tasten und am Ende vermittelt eine elektronische Stimme, was sie zu sagen hat. „Die meisten haben so ein Gerät noch nie gesehen. Sie wissen nicht, was das ist und sind abgeschreckt.“

Der Sprachcomputer hat eine Tastatur und ein Display, in dem das Geschriebene erscheint. Seine Benutzerin kann darauf Wörter, Phrasen und Texte abspeichern und bei Bedarf schnell abrufen. Aber vieles muss sie Wort für Wort eintippen. Ein „Gespräch“ mit ihr dauert eindeutig länger. „Vielen fehlt dazu einfach nur die Geduld“, weiß die 36-Jährige.

Mit 14 Lesen und Schreiben gelernt

Dass sie aus einer zugewanderten Familie stammt, hängt Aabbaz bis heute nach. Erst mit 14 Jahren lernte sie Lesen und Schreiben, besuchte von 1991 bis 2002 die Helen-Keller-Schule. „In meiner Familie kann keiner so richtig schreiben. Meine Mutter kann nicht einmal Deutsch sprechen. Ich hatte also niemanden, der mit mir lernen konnte, und musste mir nach und nach alles selbst beibringen.“

Ihre Buchtexte gibt sie deshalb erst Freunden und Bekannten zum Gegenlesen, bevor sie sie drucken lässt. Sie weiß, dass sie an Grammatik und Rechtschreibung arbeiten muss. Und dann geht später vielleicht ein weiterer Traum in Erfüllung: „Ich möchte anderen Sprachbehinderten die Benutzung des Talkers beibringen und regelmäßig in einer Schule arbeiten.“ Ein paar Nachhilfeschüler betreut sie schon. Ehrenamtlich.