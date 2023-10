Studio-Bühne Essen: Gefiederte Gefährten bestehen Abenteuer

Essen. „Lahme Ente, blindes Huhn“ hat Premiere in der Essener Studio-Bühne. Wie das bemerkenswerte Kinderstück von der Kraft der Freundschaft erzählt.

„Lahme Ente, blindes Huhn“ ist ein Stück von Ulrich Hub für Menschen ab 5 Jahre über große Wünsche, die Kraft der Freundschaft und den Zauber der Illusion. Es gehörte zu den auserwählten Werken für den Mülheimer Stücke-Preis 2023 und hat am Samstag, 4. November, 16 Uhr, Premiere in der Studio-Bühne Essen.

Und so beginnt die Geschichte: Ein blindes Huhn verirrt sich in einen Hinterhof, wo eine lahme Ente ein einsames Leben fristet. Vielleicht ein neuer gefiederter Mitbewohner, denkt sich die Ente. Doch das rastlose Huhn will den Ort finden, wo geheime Wünsche in Erfüllung gehen. Ein Blindenhund wäre als Weggefährte ideal, eine lahme Ente würde es aber auch tun. Nur lauern jenseits des Hinterhofs Gefahren, die der Ente Angst machen. Aus Sorge um das blinde Huhn lässt sie ich auf die abenteuerliche Reise ein.

Als gefiederte Freunde sind Frauke Souren (Ente) und Martin Wilke (Huhn) zu sehen. Zwischen Humor und nachdenklicher Botschaft haben Sina Hentschel und Claudia Welzel ihre Reise inszeniert. Sarah Maus hat die Kostüme umgesetzt.

Weitere Termine: 5., 11., 12. November. Karten: 0201 55 15 05 und auf www.studio-bühne-essen.de

