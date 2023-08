Stromausfall in Essen: Ampeln fielen nach einem Unfall auf dem RWE-Campus aus. Die Folge waren Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Unfall Stromausfall in Essen: Zwischenfall auf dem RWE-Campus

Essen. Teile Essens sind am Donnerstagnachmittag ohne Strom gewesen. Grund war ein Zwischenfall auf dem RWE-Campus sein. Was bisher bekannt ist.

Stromausfall in Essen: Teile des Nordviertels und des Nordens der Stadt sind am Donnerstagnachmittag (17.8.) ohne Strom gewesen. Ampeln fielen unter anderem aus, es kam zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

[Alle Nachrichten aus Essen: Hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren]

Wie es seitens der Polizei zunächst hieß, könnte der Ausfall im Zusammenhang mit einem Zwischenfall auf dem RWE-Campus zusammenhängen. Die Polizei sprach von einem „Unfallgeschehen auf dem RWE-Campus“, eine Explosion wurde zunächst weder bestätigt noch dementiert.

Feuerwehr Essen: Baustellen-Fahrzeug fuhr in Trafo

Feuerwehr-Sprecher Christoph Riße wurde auf Anfrage kurz darauf konkreter: „Ein Baustellen-Fahrzeug ist auf dem RWE-Campus in einen Trafo gefahren. Es entstand ein so genannter Spannungsbogen – einer der Reifen des Fahrzeugs fing an zu brennen. Der Fahrer blieb unverletzt.“

Die Feuerwehr löschte den Brand auf dem Gelände und meldete danach: Wegen des Vorfalls kam es zu „großflächigem Stromausfall im Bereich der nördlichen Innenstadt und des Nordviertels.“

Netzbetreiber Westnetz teilte auf Anfrage mit: „Es gab eine Notabschaltung einer Trafostation“, so Unternehmenssprecherin Angie Kreutz. Es habe sich dabei um die Station „Victoria Mathias“ an der Altenessener Straße gehandelt.

Lesen Sie auch:

Auch am Berliner Platz waren die Auswirkungen des Stromausfalls zu spüren. Dort fiel der Strom gegen 14.15 Uhr aus. Im Gebäude der FUNKE Mediengruppe, zu der auch unsere Zeitung gehört, war der Strom nach circa einer Viertelstunde wieder zurück.

+++ Wir aktualisieren diesen Artikel +++

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen