In Essen-Schonnebeck ist der Strom ausgefallen.

Westnetz Stromausfall: 1000 Essener in zwei Stadtteilen ohne Strom

Essen-Schonnebeck/Katernberg. Einen Stromausfall gibt es seit Freitagmorgen (17.3.) in Essen-Schonnebeck und Katernberg. Das sagt der Netzbetreiber Westnetz zu dem Problem.

In Essen ist am Freitagmorgen (17.3.) der Strom in Katernberg und Schonnebeck ausgefallen. Laut Netzbetreiber Westnetz begann die Störung um 10.20 Uhr. Auch zur Mittagszeit, um 12 Uhr, sind noch rund 1000 Einwohner betroffen, erklärt Westnetz-Sprecherin Alina Mangelmann.

Geschäftsinhaber in Essen-Schonnebeck ohne Strom

Die Techniker seien vor Ort, um die Störung zu beheben. Die Ursache ist noch unbekannt. Betroffen sind unter anderem Anwohner und Gewerbetreibende der Straßen Auf der Reihe und Huestraße. Dort gingen diverse elektrische Türen von Geschäften am Morgen nicht auf, unter anderem die des Eiscafés Arnoldo. Nach einer halben Stunde hatte sich dort das Problem allerdings erledigt. Das Eis sei derweil gut verschlossen in den Eisschränken geblieben und könne jetzt verkauft werden.

Wie lange die Störung für die derzeit Betroffenen noch andauert, konnte Alina Mangelmann nicht sagen.

