Stressabbau: Essenerin sensibilisiert für das Waldbaden

Essen. In der Tradition des japanischen Waldbadens animiert eine Coachin Kursteilnehmende, alle Sinne zu aktivieren. Wo sie in Essen unterwegs ist.

Entschleunigen, die Natur neu entdecken und aus ihr Energie und Lebensfreude schöpfen: Viele Menschen zieht es nicht zuletzt durch die Einschränkungen in der Pandemie immer häufiger in den Wald. Das ganzheitliche Erlebnis für Körper und Seele kann man allein oder zu zweit beim Spaziergang genießen – oder aber in der Gruppe, und zwar unter versierter Anleitung. Birgit Hölker-Schüttler ist eine solche Anleiterin, Führerin oder neudeutsch Coachin. In der Tradition des japanischen Waldbadens „Shirin Yoko“ bringt sie Städterinnen und Städter zurück auf den (Wald-)Boden und erdet sie.

Wir befinden uns in einem Wald mitten in Essen. Es ist später Nachmittag, ein bisschen nieselig. Nicht das schönste Wetter, aber das feuchte Herbstlaub sondert einen besonders intensiven Geruch ab, den wir sogleich in uns aufnehmen. „Es geht darum, seine Sinne zu aktivieren“, sagt Birgit Hölker-Schüttler.

Beim Rundgang durch den Wald alle Sinne aktivieren

Die Kraft der Bäume spüren: Birgit Hölker-Schüttler bietet eine mehrstündige Tour an, bei der die Teilnehmenden alle Sinne aktivieren sollen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihrer Gruppenführungen animiert sie deshalb an verschiedenen Stationen der gut dreistündigen Rundtour immer wieder zum Anfassen, Tasten, Riechen, Sehen und Hören. Gleich zu Beginn – nach ein paar Lockerungsübungen auf einer Wiese – sollen denn auch in einem Papierschiffchen verschiedene Dinge im Wald gesammelt werden. Blätter, Rindenstücke, Zapfen, Beeren, Stöckchen. „Was in diesem Schiffchen landet, daraus lässt sich schon einiges deuten“, berichtet die zertifizierte Mentorin, die derzeit als Dozentin für Frauen in prekären Lebensverhältnissen arbeitet.

Zum „Ganzheitlichen Walderlebnis“ gehört auch das Sammeln von Blättern und Beeren auf einem Papierschiffchen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Oft fühlten sich die Teilnehmenden nämlich zu Gegenständen hingezogen, die etwas mit ihrer Lebenssituation zu tun haben. Ob weich und angenehm in der Hand oder scharfkantig – die Schiffchen liefern den Waldbesuchern Anlass für eigene Interpretationen und regen zum Gespräch darüber an, wie es den einzelnen Menschen gerade geht, was ihr „Thema“ ist, wo es hakt.

Der Stress wird sinnbildlich abgeschüttelt wie das Laub

„Schlechter Schlaf, innere Anspannung, stetige Rückenprobleme – für viele, die zehn Stunden vor dem Bildschirm verbringen, ist das schon der Normalzustand“, stellt die Happiness-Trainerin mit psychologischer Qualifikation fest. Das „Achtsame Walderlebnis“, das sie regelmäßig anbietet, diene dazu, den Stress (sinnbildlich Laub) abzuschütteln, Leichtes und Schweres zu spüren, die Verbindung zur Natur zu entdecken sowie Ziele im Leben zu erkennen.

„Waldbaden“ – heißt das auch Bäume umarmen? Die Coachin nickt und grinst. „Ja. Es ist ein Klischee, das oft belächelt wird. Aber bei dieser Übung nehme ich bestimmte Bereiche meines Körpers bewusst wahr. Ich kann zum Beispiel meinen Rücken anlehnen oder meinen Brustkorb fest an den Stamm drücken.“ Die Beschaffenheit des Baumes, seine Gerüche würden unmittelbar spürbar.

Achtsamkeit in der Natur und im menschlichen Miteinander

Wie ein Baum in die Erde wurzeln und in den Himmel wachsen, diese meditative Übung wird im Kreis ausgeführt. Hier merke jeder, ob und wie er sich geerdet fühlt, erklärt die Trainerin. Dabei wird tief ein- und ausgeatmet. Nicht nur Sauerstoff gelangt dadurch in den Körper, auch Terpene. Die von den Bäumen abgegebenen Botenstoffe sollen unser Immunsystem stärken.

Die Achtsamkeit in der Natur, sie soll ebenso im menschlichen Miteinander Eingang finden. Übungen zum Loslassen und Abgrenzen gehören dazu – und immer wieder das Gespräch in der Gruppe. „Niemand muss sich öffnen, aber viele tun es zu ihrer eigenen Überraschung.“

