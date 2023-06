Stress mit dem Zeugnis oder Fragen? Essener Hotlines helfen

Essen. 76.000 Schülerinnen und Schüler in Essen haben Zeugnisse bekommen. Bei Fragen oder bei Sorgen gibt es jetzt Hilfe am Telefon.

Rund 76.000 Schülerinnen und Schüler im Stadtgebiet haben am Mittwoch (21. Juni) ihr Zeugnis erhalten. Die Stadt Essen und die Bezirksregierung Düsseldorf haben ein „Zeugnistelefon“ eingerichtet.

Eltern von Grund-, Haupt- und Förderschülern können sich zu folgenden Zeiten an die Hotline der Stadt wenden: Donnerstag, 22. Juni, 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr: 0201/88-40963. Und Freitag, 23. Juni, 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr: 0201/8840955.

Unterschiedliche Hotlines für verschiedene Schulen

Für Eltern von Real- und Gesamtschülern, von Gymnasiasten und von Berufsschülern ist die Bezirksregierung Düsseldorf die richtige Anlaufstelle. Die Schülerinnen und Schüler können auch selbst anrufen. Kontakt: 0211 475-4002 - am Donnerstag, 22. Juni, und Freitag, 23. Juni, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

Dieser Service richtet sich ausschließlich an Menschen, die rechtliche Beratung oder Fragen zur Schullaufbahn haben. Wem sein Zeugnis Kummer und Sorgen bereitet, der kann sich an die schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Essen wenden: Sie ist bis Freitag, 23. Juni, jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr, unter der Telefonnummer 88-40131 zu erreichen.

