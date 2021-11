Streitschlichter k.o. geschlagen - Polizei Essen fahndet

Nach einem Angriff auf einen 46-Jährigen in Essen-Altenessen sucht die Polizei nach einem unbekannten Schläger.

Essen. Ein 46-Jähriger wollte einen Streit eines Pärchens in Altenessen schlichten. Da ging ein Unbekannter auf ihn los und schlug ihn bewusstlos.

Weil er einen lautstarken Streit eines Pärchens an der U-Bahnhaltestelle „Karlsplatz“ in Essen-Altenessen schlichten wollte, ist ein 46-Jähriger brutal zusammengeschlagen und -getreten worden. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem Angreifer.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, wollte der Mann am 30. August gegen 16.10 Uhr einer Frau zu Hilfe eilen, die sich mit einem Unbekannten in den Haaren lag.

Auf den am Boden liegenden Zeugen eingetreten

Unvermittelt schlug der etwa 30-Jährige den Schlichter bewusstlos und trat auch noch auf ihn ein, als er schon am Boden lag.

Der mutmaßliche Täter soll etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Er trug eine schwarze Lederweste, eine dunkle Hose mit Reißverschlüssen an den Waden und schwarze Schuhe. Er soll sowohl eine blaue Cappy als auch einen blauen Rucksack bei sich getragen haben. Auffällig waren die tätowierten Arme des mutmaßlichen Täters.

Wer Hinweise auf den Gesuchten geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

