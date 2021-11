Widerstand Streithähne greifen Bundespolizisten bei Einsatz in Essen an

Essen. Beamte wollten eine Auseinandersetzung am Bahnhof Steele beenden. Plötzlich richtete sich die Gewalt gegen sie. Zwei Männer wurden gefesselt.

Bundespolizisten haben in Essen einen Streit schlichten wollen und sind dabei selbst zum Angriffsziel geworden.

Wie die Behörde am Montag berichtete, wurden Einsatzkräfte am Sonntagmorgen gegen 0.25 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der S9 am Bahnhof Steele gerufen. Die Beamten beendeten den Streit und wollten die Kontrahenten trennen. Als sie einen 32-Jährigen aufforderten, einen Joint herauszurücken, schlug er einem Beamten auf die Hand.

Sie fixierten den Essener mit Handfesseln, was offenbar der Grund für einen 28-Jährigen war, sich mit seinem Kontrahenten solidarisch zu erklären. Er attackierte die Polizisten ebenfalls und stieß einen Beamten weg, so die Bundespolizei. Auch der Bochumer wurde gefesselt, um weitere Angriffe zu unterbinden.

Anschließend wurden die beiden zur Wache der Bundespolizei gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 32-Jährigen einen Wert von 1,1 Promille und bei dem 28-Jährigen einen Promillewert von 1,4.

Eine Bodycam hat Widerstandshandlungen der Männer auf. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

