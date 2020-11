Kriminalität Streit unter Eheleuten? Polizei-Einsatz in Freisenbruch

Essen. Polizei und Feuerwehr sind am Freitag in eine Wohnsiedlung im Essener Stadtteil Freisenbruch gerufen worden. Eine Frau kam ins Krankenhaus.

In einer Wohnsiedlung im Stadtteil Freisenbruch hat es am Freitagnachmittag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben. Dabei ist in der Straße Schirnbecker Teiche ein Mann festgenommen und eine Frau ins Krankenhaus transportiert worden.

Nach Angaben der Polizei könnte es sich bei dem Vorgang um einen Streit zwischen dem Paar handeln, bei dem die Frau verletzt worden sein könnte. Der Tat-Hergang ist aber noch unklar. Der Mann, der sich vor Ort widerstandslos abführen ließ, wurde noch am Freitag von der Polizei befragt.