Streit ums Parken: Mann tritt und schlägt auf Essenerin ein

In Essen-Schonnebeck hat ein Unbekannter eine 30-Jährige auf der Straße attackiert und verletzt.

Essen. Ein Streit um einen geparkten Motorroller ist in Schonnebeck eskaliert. Eine 30-Jährige erlitt Verletzungen, als ein Unbekannter sie attackierte.

Ein Streit um regelkonformes Parken ist in Essen-Schonnebeck eskaliert: Ein etwa 30 Jahre alter Mann trat und schlug auf eine Motorrollerfahrerin ein. Die 30-Jährige erlitt Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, war die Essenerin am Montagabend gegen 19.45 Uhr auf der Saatbruchstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 27 fuhr sie rechts ran und stellte dort ihr Kraftrad ab. Offenbar geriet sie dabei mit einem Passanten aneinander, der sich über ihr Parkverhalten echauffierte.

Bei dem Streit soll der Unbekannte die Frau mit einem Fußtritt zu Boden gebracht haben. Er trat weiter auf sie ein und schlug sie. Nach der Attacke flüchtete der Schläger in unbekannte Richtung. Er ist ungefähr 1,65 Meter groß und dünn.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0201/829-0.