Streit um Mund-Nasen-Schutz eskaliert im Hauptbahnhof Essen

Essen. Nach einem Zwischenfall mit einem 33-Jährigen und dessen Begleiterin im RE11 ermittelt die Bundespolizei. Der Mann hatte die Notbremse gezogen.

Ein Streit um einen fehlenden Mund-Nasen-Schutz zwischen einem Reisenden und einem Abellio-Mitarbeiter eskalierte am Sonntag im RE11 derart, dass ein 33 Jahre alter Düsseldorfer die Notbremse des Zuges zog. Der Mann wurde von der Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof in Empfang genommen. Gegen ihn wird nun wegen wegen Missbrauchs von Nothilfemitteln ein Strafverfahren eingeleitet. Seine 26-jährige Begleiterin muss mit einem Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung rechnen.

Wie die Bundespolizei am Montag berichtete, stritten sich der Mitarbeiter der Abellio und der 33-Jährige lautstark, als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen. Wie erste Ermittlungen ergaben, nutzte der Düsseldorfer zusammen mit seiner Begleiterin, einer 26-jährigen Frau aus Düsseldorf, den RE 11 von Bochum in Richtung Essen.

Die Frau ohne Schutz sollte von der Fahrt ausgeschlossen werden

Weil die Frau über keinen Mund-Nasen-Schutz verfügte und lediglich mit ihrem Pullover den Mund bedeckte, sollte die Frau im Essener Hauptbahnhof von der Fahrt ausgeschlossen werden. Dagegen protestierte ihr 33-jähriger Begleiter, so dass es zu einer verbalen Streitigkeit zwischen ihm und dem Abellio-Mitarbeiter gekommen sein soll. In deren Verlauf soll der Düsseldorfer kurz vor Einfahrt in den Essener Hauptbahnhof die Notbremse des Zuges ausgelöst haben.

Nachdem der Zug kurz darauf am Bahnsteig hielt, sollen die 26-Jährige und der 33-Jährige versucht haben, den Bahnsteig zu verlassen. Deshalb soll der Abellio-Mitarbeiter das Duo bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten haben.

Bundespolizisten stellten die Identität des Tatverdächtigen fest und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Nothilfemitteln ein. Gegen die 26-Jährige wurde ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung eingeleitet.

Ob durch das starke Abbremsen Personen im Zug verletzt wurden, wurde bislang nicht bekannt.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.