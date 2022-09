Streit um Maskenpflicht in Bus eskaliert: Essener verletzt

In einem Linienbus der Ruhrbahn ist ein Streit um die Maskenpflicht eskaliert. Zuerst war es ein verbaler Streit, dann flogen die Fäuste. Die Essener Polizei fahndet nach zwei jungen Männern.

Essen. In einem Ruhrbahn-Bus ist ein Streit um die Maskenpflicht eskaliert. Die Polizei sucht zwei junge Männer, die einen Fahrgast verletzt haben.

Ein Streit um die Maskenpflicht ist am Freitag (23. September) in Essen in einem Bus der Ruhrbahn eskaliert. Ein Fahrgast, der sich über das Fehlverhalten zweier Jugendlicher beschwert hatte, wurde von diesen angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht nach den flüchtigen Tatverdächtigen.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 16.45 Uhr im 194er, der in Richtung Steele fuhr. Ein 47 Jahre alter Fahrgast aus Essen habe zwei junge Männer aufgefordert, die unterm Kinn hängenden Masken vorschriftsmäßig zu tragen.

Wie die Polizei mitteilt, sollen die Jugendlichen aggressiv reagiert haben.

Als das Opfer auf dem Boden liegt, treten die Angreifer mehrfach auf ihn ein

Am S-Bahnhof Steele hätten alle drei den Bus verlassen. Daraufhin sei der 47-Jährige von den beiden Jugendlichen zu Boden gestoßen worden. Sie hätten ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mehrfach auf ihn eingetreten. Die Unbekannten ergriffen danach die Flucht.

Der Essener wurde ins Krankenhaus gebracht, die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei sei ergebnislos verlaufen.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen im aktuellen Fall: Sie sollen zwischen 16 und 19 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß sein. Ihre Statur wird als schmal, ihre Erscheinung als südländisch beschrieben. Beide sollen schwarze T-Shirts getragen haben.

Die Essener Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0201 / 8290.

