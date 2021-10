Streit um Gefahrenstelle für Fußgänger im Essener Südviertel

Essen-Südviertel. Eine fünfspurig ausgebaute Straße in Essen soll nach Forderung aus der Politik eine Mittelinsel bekommen. Warum das aber nicht geschieht.

Die Kronprinzenstraße im Südviertel gehört zu den stark befahrenen Strecken im Essener Stadtgebiet. Deshalb hatte die Bezirksvertretung I eine zusätzliche Querungshilfe gefordert. Die Stadt ließ das Gremium abblitzen. Dagegen regt sich nun Protest.

Täglich rollen rund 24.000 Autos über die Straße im Essener Südviertel

Die Kronprinzenstraße gehört zu den Straßen, die eine Verbindung zwischen der B224 und der Steeler Straße schaffen. Stellenweise hat sie bis zu fünf Fahrstreifen und tagtäglich rollen hier rund 24.000 Fahrzeuge entlang.

Das Stadtteilparlament hatte nun schon im Frühjahr klar Position bezogen und sich stark gemacht, dass in Höhe der Kreuzung Gärtner-/Hendrik-Witte-Straße für die Passanten ein zusätzlicher Übergang geschaffen wird. Denn gerade an dieser Stelle wollten viele Fußgänger die Straße queren. Einen Grund dafür erklärt der Bezirksvertreter und Grünen-Sprecher Burkhard Dedy: „Das ist der direkte Weg in Richtung Hauptbahnhof.“

Dass die Stadt nun dem Wunsch aus der Politik nicht folgen will, begründet die Verwaltung wie folgt: Sie gesteht durchaus ein, dass Mittelinseln das Unfallrisiko verringern und die Fahrbahnquerung erleichtern würden, aber diese Stelle sei ungeeignet. Der Fußgänger müsse in dem Kreuzungsbereich dann auch den Verkehr der Gärtner- und der Hendrik-Witte-Straße plus der dorthin abbiegenden Wagen gleichzeitig mit im Blick haben, erläutert Stadtsprecherin Jasmin Trilling. Nach Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen, kurz EFA, wäre es, gerade bei einer solchen Verkehrsbelastung sinnvoll, eine Ampel installieren. Doch Ampeln seien in „zumutbarer Nähe“ für Fußgänger vorhanden. Eine weitere lehnt die Stadt auch aus Kostengründen ab.

Immer wieder kommt es derzeit zu brenzligen Situationen

Leitlinien zu Ansprüchen der Fußgänger Die Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen, auf die sich die Stadt beruft, hat die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen in Köln erarbeitet. Sie gelten bereits seit dem Jahr 2002. Das Papier hat zum Ziel, den Anspruch der Fußgänger auf „eine gleichberechtigte Ebene mit anderen Verkehrsarten zu heben“.

Den finanziellen Aufwand hat auch Burkhard Dedy, zugleich Mobilitätsbeauftragter, im Blick. Dass an den Kreuzungen mit der Helbing- und mit der Gutenbergstraße Ampeln bestehen und sie in unmittelbarer Umgebung ihren Platz haben, berücksichtige die Bezirksvertretung bei ihrer Forderung durchaus. Man könne aber nicht die Realitäten ausblenden, so der Grünen-Politiker. Das Südviertel und insbesondere auch die Straßenzüge im Umfeld der Kronprinzenstraße seien dicht besiedelt. Viele Menschen würden daher nun mal in dem Bereich die Straßenseiten wechseln. Es gebe immer wieder brenzlige Situationen. Zudem liege in der Nähe auch eine Grundschule, nämlich die an der Heinickestraße.

Mit seiner Kritik an der Sichtweise der Verwaltung steht Dedy nicht allein. Die Bezirksvertretung bleibt bei ihrer Position und fordert nach wie vor eine Querungshilfe an der vorgeschlagenen Stelle. Sie wartet nun wiederum auf eine Antwort der Stadt, die das Stadtteilparlament in einer der nächsten Sitzungen erhalten soll.

