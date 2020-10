Bundespolizei Streit in Restaurant des Essener Hauptbahnhofs eskaliert

Essen. Ein Kunde eines Schnellrestaurants ist mit einem Security-Mann aneinandergeraten. Gegen beide Männer wird nun ermittelt, so die Bundespolizei.

Nach einem Handgemenge zwischen einem Security-Mann und einem Kunden eines Schnellrestaurants des Essener Hauptbahnhofs ermittelt die Bundespolizei wegen Körperverletzung gegen beide Männer.

Wie die Behörde am Montag berichtete, soll ein 28-Jähriger Essener am Samstagmorgen einen Sicherheits-Mitarbeiter angegangen haben, weil das kontaktlose Zahlen in dem Lokal angeblich nicht funktionierte. Als er sich lautstark darüber echauffierte, wurde er aufgefordert, das Geschäft zu verlassen.

Als der 28-Jährige dem nicht sofort nachkam, soll es zwischen ihm und dem Essener Security-Mitarbeiter zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll der 46-jährige Mitarbeiter verletzt worden sein. Da der 28-Jährige ebenfalls erklärte, von seinem Gegenüber angegangen und verletzt worden zu sein, bedarf es weiteren Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung, so die Bundespolizei. Beide Männer stellten Strafanträge wegen Körperverletzung. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

