Randale Streit in Diskothek eskaliert am Essener Hauptbahnhof

Essen. Fünf Männer lieferten sich am Essener Hauptbahnhof eine Schlägerei. Zwei davon sollen mit Glasflaschen geworfen haben. Bundespolizei ermittelt.

Ein Streit in ein Essener Diskothek ist am Wochenende am Essener Hauptbahnhof eskaliert: Insgesamt fünf Personen gerieten am Samstagmorgen aneinander. Zwei Männer sollen sich gegenseitig mit Glasflaschen beworfen und verletzt haben, berichtete die Bundespolizei am Montag.

Gegen 3 Uhr morgens wurden die Beamten durch Bahnmitarbeiter auf eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Personen aufmerksam gemacht. Vor Ort trafen Einsatzkräfte auf fünf Männer. Nach Angaben von Zeugen waren drei Essener (20/22/23) in einer örtlichen Diskothek mit einem -21-jährigen Mann aus Nordkirchen und einem 22-Jährigen aus Hopsten aneinandergeraten.

Einer der Kontrahenten wurde von einer Glasflasche am Kopf getroffen

Am Essener Hauptbahnhof hatten sich die Männer dann wiedergetroffen und es soll zwischen dem 22-jährigen Essener und dem 21-jährigen Mann aus Nordkirchen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll der Essener eine Glasflasche auf den 21-Jährigen geworfen haben. Dieser wiederum soll ebenfalls eine Glasflasche auf seinen Kontrahenten geschleudert und diesen am Kopf getroffen haben. Da alle Personen erheblich alkoholisiert und aufgebracht waren, wurden sie zur Sachverhaltsklärung zur Wache gebracht. Dort wurde bei allen Beteiligten Atemalkoholtests durchgeführt.

Wie genau sich die Auseinandersetzung ereignet hat, müssen weitere Ermittlungen ergeben. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann aus Nordkirchen und den 22-jährigen Essener ein.