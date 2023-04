An der Südseite des Essener Hauptbahnhofs eskalierte ein Streit.

Bundespolizei Streit eskaliert am Hauptbahnhof Essen: Mann zückt Skalpell

Essen. Ein 46-Jähriger bedrohte einen Kontrahenten mit einem Chirurgen-Messer. Bundespolizisten verhinderten den Angriff in letzter Sekunde.

Mit einem Skalpell hat ein 46-Jähriger einen Kontrahenten bei einem handfesten Streit am Essener Hauptbahnhof bedroht. Bundespolizisten verhinderten die Attacke in letzter Sekunde.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte eine Reinigungskraft die Einsatzkräfte am Sonntagabend über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern informiert. Die Beamten begaben sich unverzüglich zum Busbahnhof und trafen dort auf zwei Männer, die sich lautstark angingen. Zudem hörten die Einsatzkräfte, wie der 46-Jährige den 42-Jährigen bedrohte.

Dem Älteren ins Gesicht geschlagen

Der Geschädigte gab an, dass es zu einer Streitigkeit gekommen sei und er dem 46-Jährigen in dessen Verlauf ins Gesicht geschlagen habe. Daraufhin habe der ein Skalpell aus seiner Jackentasche gezogen und versucht, den Essener damit zu verletzen. Bei dem Angriff habe der Mann das chirurgische Messer in der rechten Hand gehalten und sei auf den 42-Jährigen zugegangen.

Beim Eintreffen der Bundespolizisten ließ der Angreifer den gefährlichen Gegenstand sofort fallen. Der 42-jährige Essener fiel den Beamten wiederholt ins Wort, wurde zunehmend aggressiver und provozierte den 46-Jährigen immer wieder, so dass dieser darauf lautstark reagierte. Der Mann mit dem Messer räumte seine Tat ein, versuchte aber sein Handeln mit dem vorherigen Angriff seines Gegenübers zu rechtfertigen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen den 46-Jährigen ein. Der 42-Jährige muss sich nun wegen der begangenen Körperverletzung verantworten.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen