Bundespolizei Streit am Hauptbahnhof Essen: Opfer in den Rücken getreten

Essen. Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Hauptbahnhof Essen ermittelt die Polizei gegen einen 37-Jährigen. Er fiel durch einen Diebstahl auf.

Nach einer Körperverletzung am Essener Hauptbahnhof konnte ein 37-Jähriger zunächst entkommen, wurde dann aber von der Bundespolizei gefasst, als er bei einem Ladendiebstahl auffiel.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, soll der Mann einen 55-Jährigen am Montagabend beleidigt und in den Rücken getreten haben. 20 Minuten später wurden Bundespolizisten zu einem Diebstahl in einer Drogerie im Hauptbahnhof gerufen. Im Geschäft stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den Gesuchten handelte, der den 55 Jahre alten Krefelder attackiert hatte.

Der mutmaßliche Treter wurde zur Wache gebracht und überprüft. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Zum Sachverhalt wollte er sich zudem nicht äußern. Gegen den polizeibekannten Mann leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung ein.

