Essen. Die Uniklinik Essen wird eins der Zentren des Streiks in NRW. Gespräche über eine Notdienstvereinbarung haben bislang noch kein Ergebnis erzielt.

Die Uniklinik Essen wird zu einem der Zentren der landesweiten Verdi-Streiks. Wie berichtet, will die Dienstleistungsgewerkschaft mit den Arbeitsniederlegungen einen Tarifvertrag „Entlastung“ für die 36.000 Beschäftigten an den sechs Unikliniken in NRW erzwingen. Darin soll eine verbindliche Personalbemessung für alle Arbeitsbereiche festgeschrieben werden. Die Essener Uniklinik wird seit Montag (2. Mai) bestreikt. Bis zum Montagabend war es Verdi und der Klinikleitung nicht gelungen eine Notdienstvereinbarung zu erzielen. Die Gespräche sollen am Dienstag (3. Mai) um 16.30 Uhr fortgesetzt werden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

In der Urabstimmung habe es ein Votum von 98 Prozent für den Streik gegeben, erklärte Verdi-Landesbezirksleiterin Gabriele Schmidt auf einer Pressekonferenz am Montag: „Wir hätten schon heute in den unbefristeten Streik gehen können.“ Man habe sich dagegen entschieden, um den Unikliniken Gelegenheit zu geben, bis Mittwoch Notdienstvereinbarungen mit Verdi abzuschließen und so die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. In Essen könnte es dafür nun zeitlich eng werden.

Uniklinik Essen verhandelt noch über Notdienstvereinbarung

In Notdienstvereinbarungen sagt die Gewerkschaft etwa zu, genügend Personal für die Grundversorgung bereitzustellen, während die Uniklinik im Gegenzug planbare Eingriffe vorsorglich absagt. Die Uniklinik Essen hat in den meisten Arbeitskämpfen der vergangenen Jahre solche Notdienstvereinbarungen geschlossen und verhandelt aktuell seit Freitag (29.4.) darüber; bislang ohne Ergebnis.

„Wir haben es mit einem Notruf zu tun“, sagt Katharina Wesenick mit Blick auf den Streik. Sie ist Landesfachbereichsleiterin für den Bereich Gesundheit bei Verdi. Foto: Verdi

Mit drei Häusern hatte Verdi bereits am Montag solche Vereinbarungen erzielt; Aachen lehnt dies ab. Ob in Essen noch eine Vereinbarung gelingt, ist fraglich, nachdem die Gespräche am Montag ergebnislos endeten. Immerhin sollen sie am Dienstagnachmittag fortgesetzt werden. Ab Mittwoch (4. Mai) muss sich die hiesige Uniklinik auf ganztätige Streiks einstellen, dann soll der Arbeitskampf auch durch Streikzelte vor dem Haus nach außen sichtbar gemacht werden, kündigte Katharina Wesenick, Landesfachbereichsleiterin für den Bereich Gesundheit bei Verdi an. „Wir wollen nicht nur eine Botschaft an die Politik, sondern auch an die Bevölkerung senden.“

Streik dauert bis Ende der Woche – vorerst

Die Abschaffung der festen Personalbemessung habe dazu geführt, dass bundesweit 200.000 Pflegekräfte fehlten und das Leben von Patienten gefährdet werde. „Wir haben es mit einem Notruf zu tun“, sagte Wesenick mit Blick auf den Streik, mit dem Verdi auch verlässlichere Dienstpläne und bessere Ausbildungsbedingungen erreichen will. Der ärztliche Direktor der Uniklinik Essen, Prof. Dr. Jochen A. Werner, hatte unlängst Verständnis für den Unmut der Beschäftigten gezeigt und erklärt: „Auch wir erleben enge personelle Besetzungen.“ Werner nannte den zunehmenden Einsatz von Zeitarbeitskräften in der Pflege „Ausdruck eines aus den Fugen geratenen Systems, das mehr Risiken als Chancen bietet“.

Zur möglichen Streikdauer sagt Verdi-Landesbezirksleiterin Schmidt: „Wir entscheiden das Step für Step und haben im Moment für eine Woche geplant.“ Man hoffe, dass es kurzfristig ein Verhandlungsangebot der Arbeitgeberseite gebe, die das bis Anfang Mai laufende 100-Tage-Ultimatum von Verdi habe verstreichen lassen. Die Uniklinik Essen hofft, am Montag, 9. Mai den Regelbetrieb wieder aufnehmen zu können. Bis dahin rechne man mit „erheblichen Einschränkungen in der Patientenversorgung“.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen