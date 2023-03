Streik: Ruhrbahn bietet Notfahrplan auf Nachtexpress-Linien

Die allermeisten Busse und Bahnen bleiben auch am Dienstag auf den Betriebshöfen. Ein „Rumpfangebot“ will die Ruhrbahn aber möglich machen.

Essen. Verdi weitet Warnstreik am Dienstag (21.3.) aus. In Essen werden auch Kitas, Stadtverwaltung, einige Krankenhäuser und die Sparkasse bestreikt.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft für den heutigen Dienstag, 21. März, abermals zu einem Warnstreik auf und weitet ihren Arbeitskampf aus: Aufgerufen sind nicht nur Beschäftigte der Ruhrbahn, sondern unter anderem auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Essen, der Sparkasse, der Agentur für Arbeit sowie das Personal mehrerer Krankenhäuser.

Busse und Bahnen der Ruhrbahn blieben bereits gestern in den Betriebshöfen. Nach Angaben von Verdi waren 1100 Beschäftigte des kommunalen Nahverkehrsunternehmen dem Streikaufruf gefolgt. Gewerkschaftssekretär Dennis Kurz sprach von einem „starken Zeichen an die Adresse der Arbeitgeber“.

Auch am Dienstag rechnet Verdi abermals mit einer hohen Streikbereitschaft, insbesondere im Fahrbetrieb. Die Ruhrbahn reagiert darauf mit einem „Rumpfprogramm“: Busse fahren zwischen zwischen 5.30 und 23.30 Uhr im Stunden-Takt auf 15 der 16 Nachtexpress-Linien. Die Fahrten starten am Hauptbahnhof und führen von dort sternförmig in die Stadtteile und wieder zurück zum Ausgangspunkt. „Wir hoffen, dass unsere Fahrgäste so besser planen können“, sagt Ruhrbahn-Sprecherin Simone Klose.

Am Steuer der Ruhrbahn-Busse sitzt Fahrpersonal von Subunternehmen

Die Abfahrtzeiten orientieren sich an denen des Nachtverkehrs. Da tagsüber aber auf den Straßen mehr Verkehr herrscht, ist mit Verspätungen zu rechnen. Leider sei die Ruhrbahn aus technischen Gründen nicht in der Lage ihre Kunden darüber über die Ruhrbahn-App ZÄPP zu informieren, bedauert Simone Klose. „Dafür kam der Streikaufruf zu kurzfristig.“

Am Steuer der Busse sitzen Fahrerinnen und Fahrer von Subunternehmen, die für die Ruhrbahn sonst im Linienbetrieb unterwegs sind, zum Beispiel auf der Linie 141 von Hattingen nach Kupferdreh. Anders als am Montag fallen auch auf diesen Linien alle Fahrten ersatzlos aus.

Keine Busse fahren auch auf der Nachtexpresslinie NE14 von Bergeborbeck über Holsterhausen und Huttrop nach Kray. Das Fahrpersonal der Subunternehmen sei mit dieser Strecke nicht vertraut.

Verdi ruft 9000 Beschäftigte der Essener Stadtverwaltung zum Warnstreik auf

Auf Einschränkungen müssen sich Bürgerinnen und Bürger auch bei der Stadtverwaltung einstellen. Insgesamt 9000 Beschäftigte sind zum Warnstreik aufgerufen. Monya Buß von Verdi geht allerdings nicht davon aus, „dass das Rathaus leer läuft“. Auch in den Bürgerämtern und in der Kfz-Zulassungsstelle dürfte der Betrieb weitergehen, wenn auch eingeschränkt.

Der Kita-Betrieb ist für viele Eltern von zentraler Bedeutung. Die Gewerkschaftssekretärin will nach eigenen Worten nicht ausschließen, „dass die ein oder andere Kita geschlossen bleibt“. Die Stadt Essen betreibt rund 50 Kindertagesstätten. Verdi geht davon aus, dass betroffene Eltern von den Kita-Leitungen spätestens am Montagnachmittag darüber informiert wurden, ob die Einrichtung bestreikt wird oder nicht und wenn ja, in welchem Umfang.

In Krankenhäusern ist laut Verdi ein Notbetrieb sichergestellt

Mit der Ruhrland-Klinik, dem Alfried-Krupp-Krankenhaus und dem LVR-Klinikum, deren Beschäftigte ebenfalls zum Warnstreik aufgerufen sind, hat die Gewerkschaft nach eigenen Angaben Vereinbarungen über einen Notbetrieb geschlossen. „Wo Leib und Leben in Gefahr sind, werden wir definitiv dafür sorgen, dass nichts schief gehen kann“, betont Gewerkschaftssekretär Bernt Kamin Seggewies. Kunden der Sparkasse sollten sich hingegen nicht darauf verlassen, dass ihre Filiale öffnet, sondern lieber gleich zum Geldautomaten gehen.

Hier wird gestreikt Beschäftigte folgender Einrichtungen des Öffentlichen Dienstes ruft Verdi am Dienstag, 21. März, zum Warnstreik auf: Stadtverwaltung Essen einschließlich der Kitas, Ruhrbahn, Sparkasse Essen, Theater und Philharmonie, Folkwang Musikschule, Emschergenossenschaft, Ruhrverband, Stadtwerke Essen, Jugendhilfe Essen, Regionalverband Ruhr, Agentur für Arbeit, Deutsche Rentenversicherung, Minijobzentrale der KBS, Gesellschaft für soziale Dienstleistungen Essen, Ruhrlandklinik, Alfried-Krupp-Krankenhaus, LVR-Klinikum Essen, Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft und Berufsförderungszentrum (BfZ).

Wie viele Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes dem Aufruf zum Warnstreik folgen werden, wisse man nicht, heißt es bei Verdi. Die Streikenden werden sich am Morgen am Hauptbahnhof auf den Weg nach Mönchengladbach machen, einer von drei Kundgebungsorten neben Köln und Gelsenkirchen.

Die Resonanz dürfte nicht zuletzt vom Wetter abhängen, sagt ein Gewerkschafter. Laut Wetterbericht soll es am Niederrhein am Vormittag regnen.

