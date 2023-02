Streik in Essen: Grugapark dicht, Parkleuchten fällt aus

Grugapark in Essen: Wegen eines Streiks bleibt der Park am Freitag zu.

Essen. Verdi hat in Essen am Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen. Eine Folge: Der Grugapark bleibt geschlossen, auch das Parkleuchten fällt aus.

Der Grugapark in Essen bleibt am Freitag (10.2.) geschlossen, auch das Parkleuchten fällt aus. Grund dafür ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Demnach sind Tarifbeschäftigte, Studierende, Auszubildende sowie Praktikanten der Stadtverwaltung am Freitag aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Vonseiten des Grugaparks heißt es: „Der Park bleibt heute ganztägig geschlossen.“ Ab Samstag (11.2.) sei er dann wieder wie gewohnt geöffnet.

Der Warnstreik wird am Freitag auch Auswirkungen auf weitere Bereiche der Stadt haben. Ausdrücklich nicht zum Streik aufgerufen ist das Personal von Schulen, Kitas und im OGS-Bereich, teilte die Verwaltung am Donnerstag (10.2.) mit. Das könnte in den nächsten Tagen anders aussehen.

Warnstreik in Essen: Ruhrbahn nächste Woche betroffen

Der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst wird auch in der nächsten Woche Auswirkungen auf Essen haben. An mindestens einem Tag, so ein Verdi-Sprecher, werde der Nahverkehr betroffen sein. Wann genau das der Fall sein wird, werde am Montag (13.2.) bekanntgegeben. Auch Kitas und andere Einrichtungen könnten Auswirkungen zu spüren bekommen.

Anlass für den Streikaufruf sind die laufenden Tarif-Auseinandersetzungen zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgebern. Die Gewerkschaft fordert mehr als zehn Prozent höhere Löhne, unter anderem für die Beschäftigten der Nahverkehrsbetriebe, aber auch für Erzieherinnen und Erzieher und begründet dies mit der derzeitigen Inflation.

