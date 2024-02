Essen Der erste große Ausstand der städtischen Bediensteten traf die Bürger in Essen völlig unvorbereitet. Selbst der Fahrer von OB Katzor fuhr nicht.

Was heute tarifpolitische Normalität ist, war vor 50 Jahren eine Sensation, die viele Emotionen freisetzte: Streik im öffentlichen Dienst! Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV), heute Verdi, hatte sich bis dato immer friedlich mit den Verhandlungsführern in Bund, Ländern und Kommunen geeinigt, doch unter der Ägide des kämpferischen ÖTV-Vorsitzenden Heinz Kluncker sollte das anders werden.

Der dreitägige Streik im Februar 1974 trifft auch in Essen die Berufspendler wie ein Schlag. Dass plötzlich Bus und Bahn nicht mehr kommen, schien unvorstellbar, der ÖPNV hat 1974 noch eine weit größere Bedeutung als heute, weil deutlich weniger Haushalte Autos besaßen. Mancher, der vom Streik gar nichts mitbekommen hatte oder es nicht glauben wollte, wartete trotz allem an der Haltestelle - vergeblich natürlich. Der Staat galt als Inbegriff an Zuverlässigkeit, dass elementare Dienste wenn auch nur zeitweise nicht mehr zur Verfügung standen, schockiert viele. Viel Verständnis gibt es nicht für den Streik.

Volle Mülltonnen bleiben stehen - Essener haben Angst vor Unordnung und hygienischen Problemen

Besonders erzürnt sind die Essener über das Stehenlassen ihrer vollen Mülltonnen und das Ausbleiben der Straßenreinigung. Obwohl es sich nur um jeweils einen Leerungstag handelt, gibt es große Ängste vor Unordnung und hygienischen Problemen. Als Zugeständnis ist die örtliche ÖTV bereit, den Müll aus den Essener Krankenhäusern abzuholen und dafür den Streik kurz zu unterbrechen. Mit Staunen wird auch vernommen, dass der städtische Fuhrpark im Ausstand ist, sodass die Verwaltung keine Akten mehr erhält und das staatlich-städtische Räderwerk stockt.

Sogar jeder dritte Schulhausmeister streikt, was dazu führt, dass viele Kinder und Jugendliche nicht in ihr Schulgebäude kommen. Streikbedingtes Schulfrei - auch dies völlig neu. Selbst der Fahrer von Oberbürgermeister Horst Katzor verweigert den Dienst. Das Stadtoberhaupt - damals ist das noch ein Ehrenamt - muss auf einen Dienstwagen der Eisenbahnergewerkschaft zurückgreifen, in der Katzor Bezirksleiter ist und im Tarifkonflikt mit am Verhandlungstisch sitzt. Er selbst besitzt kein Auto.

Der ungewohnte Ärger in den Städten, wo sogar die nichtbeamteten Postler sich dem Streik anschließen, führt zu einer enormen Drucksituation bei den Verhandlungen und zwingt die Verhandlungsführer der Arbeitgeber zum raschen Nachgeben. Kluncker kann bei den Gehältern schließlich ein Plus von elf Prozent erzielen.

