Streik an Essener Grundschulen: Ein Viertel ohne Betreuung

Der Unterricht findet am Mittwoch an den Grundschulen normal statt. Die streikbedingten Ausfälle von Ganztagsbetreuung und Hausmeistern halten sich ersten Einschätzungen zufolge in Grenzen.

Essen. Der Streikaufruf an städtische Bedienstete in Essener Grundschulen hat Auswirkungen: Fast ein Viertel am Mittwoch ohne Nachmittagsbetreuung.

An den 84 Essener Grundschulen gibt es an rund einem Viertel der Schulen am Mittwoch keine Ganztagsbetreuung. Dort haben Erzieherinnen und Erzieher die Arbeit niedergelegt.

Die Gewerkschaft Verdi hatte am Dienstag, 14. Februar, relativ kurzfristig zu einem Warnstreik aufgerufen. Angesprochen waren die städtischen Bediensteten in Grundschulen – also Hausmeister, Sekretärinnen und die Mitarbeiter der Ganztagsbetreuung.

Einen Tag ohne Hausmeister - das sei noch verschmerzbar

An den meisten Grundschulen findet die Ganztagsbetreuung statt: „Bei uns fehlt heute der Hausmeister, was einen Tag lang verschmerzbar ist, wir schließen selbst die Räume auf und ab“, sagt Christiane Gühmann, Leiterin der Karlschule in Altenessen. Ihr Kollege Thomas Kriesten von der Neuessener Schule ergänzt: Dort fehle ebenfalls am Mittwoch die Hausmeisterin, sonst aber niemand.

Die Friedensschule im Südostviertel meldet den Ausfall der Ganztagsbetreuung am Mittwoch. Insgesamt würden 19 Schulen bestreikt, weitere 23 würden teilweise bestreikt, meldet die Jugendhilfe in Essen. Dort sind die meisten Erzieherinnen und Erzieher angestellt, die an einer Ganztagsbetreuung an einer Essener Grundschule arbeiten.

