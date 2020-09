Streifenwagen kracht mit Pkw nach Verfolgungsjagd zusammen

Essen/Gelsenkirchen. Ein Autofahrer (23) hat sich in Altenessen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Sie endete mit einem Unfall.

Polizisten hatten den Fahrer in seinem Seat Toledo am Teilungsweg in Altenessen angehalten - es war eine reguläre Verkehrskontrolle. Der Fahrer des Wagen zückte aber nicht seine Papiere, sondern fuhr los. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Auf der A42 auf Gelsenkirchener Stadtgebiet fuhr der Flüchtige dann in eine Leitplanke, der Streifenwagen krachte mit dem Toledo zusammen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Es stellte sich heraus, dass der Fahrer weder einen gültigen Führerschein hat, noch dass sein Auto zugelassen ist.