Straßensperrung wegen Abriss einer Fußgängerbrücke in Essen

Die Fußgängerüberführung quert die Köln-Mindener-Bahnstrecke an der Josef-Hoeren-Straße in Essen. Die Brücke wird abgerissen und barrierefrei neu gebaut.

Essen-Stoppenberg Die Fußgängerbrücke über die Köln-Mindener-Bahnstrecke im Essener Stadtteil Stoppenberg wird erneuert. Der Abriss der alten beginnt im Januar.

Essen-Stoppenberg. Die Abrissarbeiten der Brücke über die Köln-Mindener-Bahnstrecke an der Josef-Hoeren-Straße im Essener Stadtteil Stoppenberg beginnen am Montag, 4. Januar. Dann wird die Fußgängerüberführung an der Köln-Mindener-Straße im Bereich Josef-Hoeren-Straße und Großwesterkamp gesperrt.

Abbrucharbeiten in Essen dauern mindestens vier Wochen

Für die Abbrucharbeiten ist das Sackgassenende Großwesterkamp, der Bereich Rahmbruchsweg sowie die dort gelegene Zuwegung zum Gelände Zollverein ab dem 4. Januar großräumig gesperrt. Die Sperrung wird nach Angaben der Stadt voraussichtlich bis Ende Januar andauern. Eine Umleitungsbeschilderung für den Fuß- und Radverkehr wird vor Ort eingerichtet.

Ein Großteil der Abbrucharbeiten soll von dieser Seite der Bahnlinie aus erfolgen, um den Straßenverkehr auf der Köln-Mindener-Straße nur geringfügig zu beeinflussen. Gänzlich wird das jedoch laut Stadt zwischen dem 11. und 20. Januar nicht zu verhindern sein.

Arbeiten müssen nachts erledigt werden

Nach Abschluss der Vorarbeiten werden Überbau, Rampen sowie Stützenelemente mittels eines Kranes in den nächtlichen Bahnsperrpausen vom 10. bis 15. Januar sowie in den Sperrpausen am Wochenende 16. bis 17. Januar abgebaut. Das Abbruchgut wird auf der örtlichen Baustelleneinrichtungsfläche zerkleinert, getrennt und anschließend entsorgt.

Parallel beziehungsweise im Anschluss an die Arbeiten werden ebenfalls umfassende Rodungsarbeiten für den geplanten Neubau stattfinden. Der Termin dafür steht noch nicht genau fest, jedoch sind die Arbeiten bereits jetzt notwendig, um Boden- sowie Kampfmitteluntersuchungen durchführen zu können. Ein weiterer Vorteil der vorzeitigen Rodungsarbeiten besteht darin, dass der Baubeginn nicht von den Schutzzeiträumen abhängig ist, in denen nicht gerodet werden darf.

Schlechter Bauzustand der bestehenden Brücke

Der Rat der Stadt Essen hatte in seiner Sitzung am 19. Februar 2020 über den Abriss der Brücke entschieden. Hintergrund war der schlechte Bauzustand der Brücke. Maßnahmen zur Sanierung waren aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll, weshalb die Brücke abgerissen und durch einen barrierefreien Neubau ersetzt werden soll.

Ursprünglich geplant war die Durchführung der Maßnahme bereits im vierten Quartal 2020, aufgrund des Brandes auf der A40 und der damit einhergehenden Bahnverkehrsumleitungen musste die Ausführung jedoch verschoben werden. Nach Abschluss der durch die Deutsche Bahn durchzuführenden Baumaßnahmen sowie der für Ende Dezember geplanten Inbetriebnahme der Behelfsbrücke beginnen die Arbeiten an der Fußgängerüberführung Josef-Hoeren-Straße nun Anfang Januar.

